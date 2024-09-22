民進黨台南成立新住民諮詢站 縣市黨部第一個

民進黨台南市黨部今成立第一個新住民諮詢站，主委郭國文表示，新住民扎根本土，應如同種子般，一同享有成長茁壯的空間；郭強調，民進黨不斷與社會接軌，滾動檢討，與時俱進，目的就是要讓更多人在這塊土地安身立命，代代生湠。

新住民諮詢站由郭國文、民進黨新住民事務部主任羅美玲、立委陳亭妃及市議員蔡筱薇、陳怡珍、黃肇輝、朱正軒等人揭牌並舉辦座談會，郭國文表示，民進黨不論是在黨外戒嚴時期，為建立台灣本土意識，強化族群論述，進而引領社會輿論，乃至於在地方與中央執政，主導法規命令制度推進，不斷與社會接軌。

郭國文強調，雖然「新住民」與「新移民」在學界定義討論上有差別，但可以肯定的是，不限於來自哪個國家，乃至於無國籍、中國大陸、香港、澳門人士，法令雖然已有詳細規定，但要實踐的是，在冰冰冷冷的制度規範之外，建立溫暖而富有人性的國度。

郭國文舉市黨部執行長谷暮.哈的例子，祖先世居宜蘭大同，移居台南後，扎根公共事務領域，變成了台南本土種；還有行政院顧問野崎孝男，宣告自己是台灣新住民，他長期在台南耕耘，不只開店宣揚時薪拉麵理念，促進台日交流，更重要的是，用意志與理念，扎根臺南力行公益，也是一顆心在台南的本土種。

目前全市有3萬7千多名新住民在台南落地深根，郭國文有感而發，指台灣是個移民社會，數萬年、數千年、數百年、數十年來，各族群陸陸續續到這塊土地，受到台灣的滋養，自己身為民意代表，也希望能為大家努力打拼，打造一個所有來到台南的本土種，都同受呵護，可以全力茁壯的空間；實踐一個族群兼容並蓄，充滿喜樂的海洋國家。