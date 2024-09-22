台南熱蘭遮市鎮考古成果首亮相 感受400年古都魅力

台南市府於安平劍獅埕園區原址舉辦「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展今天開幕，首度展示相關考古成果，盼讓造訪安平遊客不僅遊覽老街風光，更能感受台南400年歷史古都魅力。

台南市長黃偉哲今天在開幕儀式致詞表示，策展團隊規劃深入淺出展覽內容，將400年前大員市鎮遺構展現世人面前，台南蘊藏豐富歷史文化，考古挖掘工作需持續進行，市府全力支持與配合，期待讓更多人感受台南400年歷史古都魅力，也歡迎學校團體前往考古埕進行戶外教學。

台南市府文化局提供資料指出，考古埕展示現地荷治至日治時期等不同年代建築遺構，以及包括疑似清代設立的水師五館之一「金門館」連續磚造基礎鋪面，還有17、18世紀瓷器為主出土文物等成果，讓造訪安平遊客不僅遊覽老街風光，更能擁有滿載而歸文化歷史之旅。

文化局表示，此次除首度公開熱蘭遮市鎮現地考古成果，並邀請插畫家許寧真取材自陪伴考古團隊多年的老街黑貓身影，創作「考古小黑貓．大圓」和「時空旅貓．甲必丹」兩隻可愛角色，以兩隻貓咪跨越400年時空相遇故事「穿越安平：貓咪考古記」指引觀展。

文化局指出，「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展今天起至2025年3月23日，每週三至週日及國定假日開放，並於展覽期間每個月限定兩個週末假日，推出「熱蘭遮市鎮考古趣．穿越時空看古今」走讀活動，帶民眾由現在的城市紋理探究歷史遺留城市軌跡。