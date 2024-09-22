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台南海域3貨輪無法脫困將現場拆解 蚵農憂廢油汙染

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南海域有3艘貨輪擱淺，都將採拆解方式處理。記者鄭惠仁／攝影
台南海域有3艘貨輪擱淺，都將採拆解方式處理。記者鄭惠仁／攝影

7月底凱米颱風來襲，造成3搜貨輪擱淺台南海域，由於無法脫困，都將以拆解方式處理，其中擱淺黃金海岸的阿諾號正由航港局招標中，曾文溪口的凱達號因有保險，近期內就會展開拆解作業。另多芬號無保險，未來可能也要由航港局辦理招標。環保局表示，因將進入東北季風期，海象較為惡劣，預估明年才能完成拆解作業。

凱米颱風帶來豪大雨及強風巨浪，貨輪阿諾號擱淺黃金海岸沙灘，凱達號擱淺曾文溪口南側，多芬號則是擱淺在路門溪出海口外，為了防止汙染事件發生，3縮貨輪的燃料油及發電機使用的柴油都已抽掉。不過，因輪機有潤滑油，加上部分貨輪老舊，管線破裂，仍有汙染之虞，環保局全天候監控。

阿諾號因擱淺黃金海岸沙灘，將採岸上拆解方式，目前拆解作業正由航港局招標中，環保局長許仁澤說，由於拆解將在10月中旬後，蚵農都已把蚵棚拖至養殖區放養後再拆船，這段期間先做船艙內油汙、化學物質清洗整理，以利後續作業，原則上先拆上半部，然後拖到岸邊，處理下半部。

阿諾號、多芬號貨輪船東分別是大陸、香港人，船隻都沒有保險，因此，多芬號未來的拆船作業可能也是要由航港局來辦理招標；另凱達號有保險，已提處理計畫，預計近期內就會展開海上拆解作業。

蚵農表示，從曾文溪到二仁溪間海域是台南主要的牡蠣養殖區，下月起就進入養殖季，將陸續把蚵棚拖到海上放養牡蠣，養殖期間若有汙染情形發生，將危及牡蠣生長，並造成重大損害，不容許拆船時有汙染發生。

環保局長許仁澤表示，10月中旬後，東北季風就會轉強，海域的風浪會增強，海象也會較惡劣，不利拆解作業，加上又是利用工作船海上拆船，困難度會增高，不是短時間內能完成，可能要到明年才能完成拆解，但過程中會做好監控及各項防範措施，防止汙染事件發生。

保險 環保局長 航港局

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