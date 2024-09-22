玩樂阿里山 阿管處官網「台灣好行公車動態」上線

阿里山國家風景區管理處官方網站「台灣好行公車動態」新功能全新上線，新版網頁置入了阿里山A線、B線、瑞里線及太平線瑞里線的交通及旅遊資訊，提供詳細的路線圖及沿線主要景點與設施訊息，阿里山管理處表示，新功能上線，讓遊客玩樂阿里山相關資訊一把抓。

為提供來訪阿里山旅遊更便利的服務，阿里山管理處全面整合路線與景點資訊，遊客不僅可以即時掌握去、回程公車的動態，還能一鍵選購心儀的套票，享有優惠並節省時間。網頁內提供詳細的路線圖及沿線推薦景點，涵蓋了沿途的主要景點與設施訊息，讓遊客可以更好地安排行程。此外，各路線的主題活動介紹也能讓遊客了解各季節的特色活動，豐富旅遊體驗。

阿里山管理處處長洪維新表示，民眾可在官網中查詢台灣好行各路線的即時動態資訊，了解公車的預計抵達時間及即時位置，期望能大幅減少遊客等待公車的時間，提高行程的靈活性和便利性。公車即時動態資料每隔30秒更新1次，確保遊客能夠掌握最新資訊，讓行程安排更加順暢。只要搭乘台灣好行阿里山線、瑞里線或太平線，憑3日內乘車憑證可享合作店家優惠（1次為限），涵蓋餐飲、購物與住宿等項目，合作店家分布在各大景點周邊，提供了豐富多樣的選擇，讓遊客在享受美景的同時，也能享受在地美食與優質住宿。

阿里山管理處表示，官網不僅提供台灣好行即時動態資訊，還包括玩樂情報、主題旅遊懶人包與食宿推薦等實用資訊，讓遊客可以輕鬆規劃一趟愉快的阿里山之旅。管理處還提供即時影像服務，讓遊客能夠即時觀看阿里山的美景，無論身在何處都能感受阿里山的自然風光。