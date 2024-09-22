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「有事青年節」新設計點亮嘉義街頭 全城創意符號串聯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「有事青年節」新設計將點亮嘉義街頭，嘉義火車站前廣場到主要幹道、公共場所、學校與社區佈告欄，數百幅主題海報將覆蓋全城。圖／嘉義市政府提供
「有事青年節」新設計將點亮嘉義街頭，嘉義火車站前廣場到主要幹道、公共場所、學校與社區佈告欄，數百幅主題海報將覆蓋全城。圖／嘉義市政府提供

嘉義市全台首創青年創意節慶邁向第4屆「有事青年節」，將於國慶日當天盛大舉行，從嘉義火車站前廣場到主要幹道、公共場所、學校與社區佈告欄，數百幅主題海報將覆蓋全城。今年以「氣泡」作為設計靈感，簡潔雙圓設計，象徵青春的躍動與無限可能。主視覺以「青春交會我的事」，以「交會」展現青年對議題的關心、串聯青年創意與能量。

第4屆「有事青年節」於10月10日至10月20日舉行；嘉義市政府智慧科技處表示，今年設計靈感「氣泡」，大圓代表嘉義這片土地，小圓象徵青年與社會大眾，兩者碰撞出充滿活力的創意火花，體現了互助、包容與多樣性的核心價值。在色彩上，黃色代表青春與希望，粉紅色傳遞友愛與關懷，紅色象徵青年行動的熱情與能量。

主視覺「青春交會我的事」；概念上「交會」是指青年在不同議題中的角色，展現年輕人對議題的關心與觀點。而視覺上「交會」透過連接式的海報設計，將展覽、裝置、講座、表演等豐富活動轉化成串連符號，象徵嘉義與青年之間創意與能量的串聯。

今年的「有事青年節」將從嘉義火車站前廣場到主要幹道、公共場所、學校與社區佈告欄，數百幅主題海報將覆蓋全城，創造無處不在的創意氛圍。透過視覺串聯設計與城市景觀互動，形成一種沉浸式的城市體驗。

智科處表示，「有事青年節」前3屆活動成功吸引了超過7萬名參與者，今年，再次提升規模與內容，邀請國慶主視覺設計師馮宇、雜學校創辦人蘇仰志以及草字頭Double-Grass創辦人黃偉倫3名總顧問協助規劃，從視覺溝通、互動體驗到議題探討都做了深度的發展。期待透過第4屆「有事青年節」，展示青年創意，更希望建立一個跨界合作的平台，讓更多有想法的年輕人可以參與、發聲。

「有事青年節」今年以「氣泡」作為設計靈感，主視覺以「青春交會我的事」為主題。圖／嘉義市政府提供
「有事青年節」今年以「氣泡」作為設計靈感，主視覺以「青春交會我的事」為主題。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「有事青年節」邁入第４屆，新設計將點亮嘉義街頭。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「有事青年節」邁入第４屆，新設計將點亮嘉義街頭。圖／嘉義市政府提供
今年嘉義市「有事青年節」新設計將點亮嘉義街頭。圖／嘉義市政府提供
今年嘉義市「有事青年節」新設計將點亮嘉義街頭。圖／嘉義市政府提供

設計師 青年

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