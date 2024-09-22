2公尺地層可見台南歷史軌跡 考古學者：安平也逐漸下沉

「舉頭3尺有神明，台南掘土3尺有古蹟」，南市文資處舉辦「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，今不畏風雨順利開幕，由市長黃偉哲、成功大學考古研究所教授劉益昌等人揭開序幕，並見證台南400歷史現場考古發掘難能可貴的成果。

文資處2003年起委託成大考古學研究所，在安平劍獅埕進行考古發掘，並由劉益昌帶領團隊發現許多歷史溯源的重大突破，包含疑似清代設立的水師五館之一「金門館」、17、18世紀瓷器為主的出土文物等，此次透過特展邀請民眾走進安平400年光陰的歷史軌跡。

劉益昌表示，多年來致力於安平地區的考古挖掘，漸漸發現安平竟「逐漸在下沉」，但這件事並非人為，是老天爺做的事情；不過也因安平人的建築習性，興建時並不會將原有的東西拆除拿走，而是當作地基的基礎，因此厚達2公尺的地層堆積，累積不同時代的生活軌跡，也是台灣罕見能看見層層堆疊歷史時代的地方。

黃偉哲則說，安平劍獅埕考古為台南、為台灣保留城市歷史紋理，而根據交通部觀光署統計，今年上半年全台最強景點就在安平小鎮，相信透過「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，走進安平不只可以遊覽老街風光，更可以來場滿載而歸的超時空文化歷史之旅。