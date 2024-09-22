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2公尺地層可見台南歷史軌跡 考古學者：安平也逐漸下沉

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展今開幕，邀請成大考古學研究所教授劉益昌及其團隊，為大家導覽「探索地下安平」。記者萬于甄／攝影
「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展今開幕，邀請成大考古學研究所教授劉益昌及其團隊，為大家導覽「探索地下安平」。記者萬于甄／攝影

「舉頭3尺有神明，台南掘土3尺有古蹟」，南市文資處舉辦「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，今不畏風雨順利開幕，由市長黃偉哲、成功大學考古研究所教授劉益昌等人揭開序幕，並見證台南400歷史現場考古發掘難能可貴的成果。

文資處2003年起委託成大考古學研究所，在安平劍獅埕進行考古發掘，並由劉益昌帶領團隊發現許多歷史溯源的重大突破，包含疑似清代設立的水師五館之一「金門館」、17、18世紀瓷器為主的出土文物等，此次透過特展邀請民眾走進安平400年光陰的歷史軌跡。

劉益昌表示，多年來致力於安平地區的考古挖掘，漸漸發現安平竟「逐漸在下沉」，但這件事並非人為，是老天爺做的事情；不過也因安平人的建築習性，興建時並不會將原有的東西拆除拿走，而是當作地基的基礎，因此厚達2公尺的地層堆積，累積不同時代的生活軌跡，也是台灣罕見能看見層層堆疊歷史時代的地方。

黃偉哲則說，安平劍獅埕考古為台南、為台灣保留城市歷史紋理，而根據交通部觀光署統計，今年上半年全台最強景點就在安平小鎮，相信透過「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，走進安平不只可以遊覽老街風光，更可以來場滿載而歸的超時空文化歷史之旅。

文化局說明，「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展自即日起至明年3月23日，展覽期間將規畫豐富多元的特色活動外，每個月限定2個周末假日，推出「熱蘭遮市鎮考古趣 穿越時空看古今」走讀活動，平日則開放各社區及學校預約報名，走讀導覽活動場次及名額有限，敬請有興趣的民眾把握機會，也歡迎大家到安平「考古埕」，深入體驗台南古都的魅力。

南市府文資處舉辦「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，今不畏風雨順利開幕，由市長黃偉哲（右三）、成功大學考古研究所教授劉益昌（左三）等人揭開序幕，見證台南400歷史現場考古發掘難能可貴的成果。記者萬于甄／攝影
南市府文資處舉辦「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，今不畏風雨順利開幕，由市長黃偉哲（右三）、成功大學考古研究所教授劉益昌（左三）等人揭開序幕，見證台南400歷史現場考古發掘難能可貴的成果。記者萬于甄／攝影
「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展今開幕，也吸引不少民眾佇足，聆聽台南安平過往的城市歷史紋理。記者萬于甄／攝影
「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展今開幕，也吸引不少民眾佇足，聆聽台南安平過往的城市歷史紋理。記者萬于甄／攝影
「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展自即日起至明年3月23日，展覽期間將規畫豐富多元的特色活動，每個月限定2個周末假日，推出「熱蘭遮市鎮考古趣 穿越時空看古今」走讀活動。記者萬于甄／攝影
「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展自即日起至明年3月23日，展覽期間將規畫豐富多元的特色活動，每個月限定2個周末假日，推出「熱蘭遮市鎮考古趣 穿越時空看古今」走讀活動。記者萬于甄／攝影

台南 考古

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