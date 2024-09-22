扶輪社結合3醫院提供免費健檢 黃敏惠：早期發現及早治療

國際扶輪社今天發起與成功醫院、台南醫院、嘉義基督教醫院，提供防癌、防中風健康篩檢；嘉義市長黃敏惠感謝民間社團貼心，市衛生局也有推出市民整合性健康篩檢，提供免費的健康篩檢服務，早期發現才能及早治療。

今天上午在文雅國小校門口舉辦「扶輪AI健康衛士:防癌、防中風」健檢活動，由國際扶輪3470 地區及嘉義南區扶輪社、嘉義東南扶輪社、嘉義皇家扶輪社及嘉義阿里山扶輪社4社，攜手成功大學醫學院、台南醫院及嘉義基督教醫院，提供免費健康篩檢服務。現場設有8 個攤位，廠商提供多樣化的健康諮詢與服務，讓市民更了解健康管理重要性。

黃敏惠表示，癌症與中風是威脅全球人類健康的2大殺手，透過早期肺癌X光篩檢有助於及早發現和治療，有效降低死亡率；每年有超過1萬名女性新診斷罹患乳癌，更有接近3千人因此喪命。這次健康檢查涵蓋AI 中風預防篩檢、肺癌篩檢及乳癌篩檢3項重要的健康檢測。不僅能及早發現潛在健康問題，還能有效預防和減少重大疾病的發生。