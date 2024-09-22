台南鐵路照顧住宅容積獎勵遭質疑 市府強調符合法令規定

柯文哲京華城容積率問題發酵到台南，南市議會國民黨團20日質疑鐵路照顧宅容積率從210%不斷增加到538.4%，以及低估土地價格，昨也被政論節目當話題。都發局今表示，鐵路照顧住宅以公有地辦都市更新，設計容積為315%，完全符合法令規定。

南市都發局說明，照顧住宅的招商，是以鐵路地下化拆遷戶的照顧為主要考量，優先以住宅品質為重點，因此，招商設定非採價格取勝的決標方式，而採提出最佳方案的綜合評選方式選出得標廠商，以確保照顧住宅品質。除規畫設計方案外，建材的選用、提升都納入評分的項目，土地標價僅列為評分項目之一，評選過程完全公開透明，並無獨厚特定廠商。

而受理相關都市更新案的審議作業，都依都市更新條例及都市計畫法等相關規定，提送會議審查所依法申請的容積獎勵；照顧住宅是配合鐵路地下化重大公共建設辦理的都市更新案，最終核給容積獎勵28.11%、及開放空間獎勵21.89%，總計申請50%容積獎勵，且無另外申請容積移轉。基地法定容積為210%，設計容積為210%x(1+50%)=315%，完全符合法令規定，請勿用政治立場看待政府照顧拆遷戶依法施政的重點。

都發局說，鐵路照顧住宅是配合鐵路地下化重大建設，合理維護拆遷戶的居住權益，因以公有地辦理都市更新，具重大公益性，經當時內政部營建署同意中央都市更新基金投資，並經行政院納入都市更新示範計畫。

國民黨團日前指出，東區南鐵東移照顧住宅建地面積1.9公頃，2013年9月11日地政局區段徵收委員會決議，壓低價格，以1坪8萬2千多元，總計5億2172萬元有償撥用給都發局對外招標。遠雄建設和富立建設參與投標，遠雄的土地標價5.75億元，富立是5.27億元，由富立得標，理由是以品質為主。

國民黨團質疑，法定容積率是210%，得標後容積率不斷增加到538.4%，公設比也提高到台南罕見的40%，而此鐵路照顧住宅和一般住宅，專家估算成本約18億6千萬元，但實際銷售金額卻高達29億5千萬元，獲利9億2千多萬元，也讓外界質疑有圖利？