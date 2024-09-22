加強執法又來了！警方公布南市溪北山區最新取締超速地點
台南市白河警方雙管齊下加強重點路段執法及移動式測速照相，今公布最新一波14處取締地點及日期，涵蓋白河、後壁、東山區，明（23）日起至本月底生效，警方籲請用路人切勿超速，以免荷包不保。
白河警分局分析近期交通事故易發路段集中於後壁區台1線、白河區中山路、裕農路及市172線仙草路段，即日起警方將於沿線執行重點違規取締，提醒用路人依據道路交通管理處罰條例規定，超速逾40公里以上，最高可處3萬6000元及吊扣汽車牌照達半年。
相關取締超速勤務規劃日期及路段如下：
一、9月23日 (機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。
二、9月23日 (機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。
三、9月24日 (機動)，東山區南314線6.65K頂窩路段(西向東)。
四、9月24日(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。
五、9月25日(機動)，白河區市165線10.54K三間厝路段(雙向)。
六、9月25日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。
七、9月26日(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東)。
八、9月26日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。
九、9月27日(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。
十、9月27日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。
十一、9月28日(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東)
十二、9月29日(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。
十三、9月30日(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東)。
十四、9月30日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言