加強執法又來了！警方公布南市溪北山區最新取締超速地點

台南市白河警方雙管齊下加強重點路段執法及移動式測速照相，今公布最新一波14處取締地點及日期，涵蓋白河、後壁、東山區，明（23）日起至本月底生效，警方籲請用路人切勿超速，以免荷包不保。

白河警分局分析近期交通事故易發路段集中於後壁區台1線、白河區中山路、裕農路及市172線仙草路段，即日起警方將於沿線執行重點違規取締，提醒用路人依據道路交通管理處罰條例規定，超速逾40公里以上，最高可處3萬6000元及吊扣汽車牌照達半年。

相關取締超速勤務規劃日期及路段如下：

一、9月23日 (機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。

二、9月23日 (機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。

三、9月24日 (機動)，東山區南314線6.65K頂窩路段(西向東)。

四、9月24日(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。

五、9月25日(機動)，白河區市165線10.54K三間厝路段(雙向)。

六、9月25日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。

七、9月26日(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東)。

八、9月26日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。

九、9月27日(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。

十、9月27日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。

十一、9月28日(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東)

十二、9月29日(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。

十三、9月30日(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東)。

十四、9月30日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。