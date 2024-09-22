台南防強降雨致災 30處抽水站啟動應變

台南地區天氣受低壓帶及西南風影響，昨天與今天出現明顯降雨，台南市政府水利局三級應變中心昨晚開設，並啟動30處抽水站運轉，預防及監控可能出現積淹水。

台南市政府水利局發布新聞稿指出，依據中央氣象署預報資料，受西南季風影響，低壓外圍雲帶昨天入夜後至明天白天將影響台南地區，預測昨天晚間到今天整日降雨強度較大，24小時降雨累積可達150至230毫米大雨至局部豪雨，預估低壓帶明天以後逐漸遠離，降雨將會減緩。

水利局說明，昨天0時至今天上午8時，台南市最大累積雨量分別為關廟209毫米、歸仁187.5毫米、南化185.5毫米、龍崎143.5毫米；共有30處抽水站65台機組運轉抽水，總抽水量83萬4262噸，至上午為止未出現淹水災情。

水利局指出，依氣象署最新預報，台南市後續為陰有陣雨至雷雨天氣，預測對流降雨仍持續，且有達局部大雨或豪雨發生機率，低窪地區及山區須加強注意，應變中心將與各區公所橫向聯繫，即時處置可能積淹水狀況。