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強降雨不歇南市昨晚起三級應變開設 預估周一雨勢趨緩

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
強降雨不歇，南市昨晚起三級應變中心開設，預估周一雨勢趨緩。圖／台南市政府水利局提供
強降雨不歇，南市昨晚起三級應變中心開設，預估周一雨勢趨緩。圖／台南市政府水利局提供

低壓帶及西南風帶來強降雨，台南市昨起至今晨降雨不斷，其中關廟累積降雨逾200毫米，台南市政府昨晚8點起啟動三級應變中心開設，幸迄今未傳出災情。

水利局表示，依據氣象署情資顯示，台南受到西南季風影響，低壓外圍雲21日入夜後至23日白天將影響台南地區，預測21日晚間到22日整日時段降雨強度較大，24小時降雨累積平地及山區可達150至230毫米，達到大雨至局部豪雨，預估周一後低壓帶逐漸遠離降雨將會逐漸減緩。

水利局說明，昨(21)日0時至今(22)日上午8時，本市最大累積雨量分別為關廟209毫米、歸仁187.5毫米、南化185.5毫米、龍崎143.5毫米；抽水站30站共65台運轉抽水，總抽水量83萬4262噸，目前全市無淹水災情。

水利局指出，依氣象署最新預報情資，受到南海及巴士海峽低壓擾動、通過北部海域熱帶低壓減弱後，低壓環流相互作用影響，南市後續為陰有陣雨至雷雨天氣，預測對流降雨仍持續，且有達局部大雨或豪雨發生的機率，請防範低窪積(淹)水及山區泥流水瀑，並提醒用路人注意行車安全，並可多加利用南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。如有災情通報，亦可撥打市民服務專線1999，市府會立即派員處置。

台南 水利局 豪雨

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