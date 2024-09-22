嘉義長庚永慶盃路跑 首度風雨中開跑

邁入第15屆的長庚永慶盃路跑，吸引近萬人報名參加，今年首次遇到下雨天，跑者穿著雨衣、雨具完成賽事，但也有不少因雨勢缺席、臨時取消，主辦單位呼籲跑者以健康、安全為重，散步也可以完成賽事。縣長翁章梁表示，即使下雨，仍然有許多民眾熱情參與，鼓勵大家養成運動習慣，對健康很有幫助。

嘉義地區從昨天夜裡開始下雨，雖然雨勢不大，但是整夜持續到今天清晨，這也是長庚路跑開辦以來首度遇到下雨攪局；翁章梁致詞幽默表示，以為會因雨取消活動，但主辦單位回覆除非是遇到颱風，還是有許多人不畏風雨參與，等一下大家可以雨中散步。

今年長庚永慶盃路跑活動有9500人報名參加，路跑活動清晨6點30分開始，由嘉義長庚醫院院長楊仁宗主持，嘉義縣長翁章梁、太保市長鄭淑分、朴子市長吳品叡、鹿草鄉長嚴珮瑜、六腳鄉長黃鉦凱及部立嘉義醫院長莊仁賓等人受邀與會，在熱身操後，於風雨中鳴槍起跑。

院長楊仁宗表示，長庚醫院秉持創辦人王永慶先生堅持運動的精神，今年已是永慶路跑舉辦第15年，本次路跑規劃有3公里與8公里，路線行經故宮南院園區，沿著園區內的湖畔步道蜿蜒前進，在健康路跑的同時亦沉浸於藝文氣息中，適合全家大小一起參與。