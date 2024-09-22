嘉縣水上鄉首推幸福小黃 明天上路

嘉義縣水上鄉大眾運輸不便，公所首次推出幸福小黃計畫，規畫溪西線、溪東線等2條固定路線，行經學校、醫院等地點，共有2輛車每車最多可載5人，民眾也可提前2天預約自訂路線，縣長翁章梁昨天參加通車典禮，水上鄉幸福小黃明天起開始營運。

鄉長林緗亭說，溪東地區長期沒有公車抵達，學生讀書、老人就醫都相當不便，提案爭取幸福小黃服務，規畫溪西線、溪東線等2條路線，除了會經過學校，還規畫終點站分別為嘉義榮民醫院、聖馬爾定醫院，明起上線服務，盼提升偏鄉交通便利性。

縣長翁章梁說，水上鄉幸福小黃是鄉公所提案獲縣府及中央補助，外觀顏色是白色，除了接駁水上車站、嘉義機場旅客，還規畫醫院及學校路線，也可提前2天預約自訂路線，就能規畫排班服務，可持嘉義縣敬老卡、愛心卡搭乘，鼓勵多利用。

水上鄉幸福小黃有2條固定路線，溪西線12站自義興村鎮北宮起至嘉義榮民醫院，溪東線15站自義興村鎮北宮起至聖馬爾定醫院；另，也有預約班次，可提前2天預約自訂路線，每趟次最高補貼320元，15公里內收起跳價100元，15公里外收取100元及超出15公里金額。