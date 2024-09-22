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雲林改善雨水下水道 中央補助1.11億
7月底凱米颱風造成雲林縣多處鄉鎮積淹水，且極端氣候動輒暴雨致災，縣府檢討認為多處雨水下水道急需補強或新建，向內政部提出包括麥寮、斗六、虎尾、褒忠等14鄉鎮市的雨水下水道改善工程，獲核定補助1.11億元，將在明年底前全部完工。
除凱米颱風造成雲林縣多處淹水災情，近日午後對流雲系發展旺盛，動輒暴雨造成積淹水，縣府水利處長許宏博表示，面對極端氣候，抗災能力需全面提升，雲林縣針對雨水下水道總體檢，發現全縣普及率逾80%，但多處破損、失修，無法發揮功能，急需改善。
經盤點後，縣府提出麥寮鄉D幹線雨水下水道改道工程、斗六市自強街C幹線雨水下水道新建工程；虎尾鎮B幹線（文化路）雨水下水道改道工程、褒忠鄉A1支線雨水下水道改建工程先行設計；以及西螺鎮、崙背、麥寮鄉、水林鄉、台西鄉、四湖鄉、二崙鄉、莿桐鄉、大埤鄉、東勢鄉雨水下水道改善工程等共14件。
許宏博表示，14件改善工程獲內政部國土管理署核定1.11億元工程經費，除虎尾鎮B幹線（文化路）、褒忠鄉A1支線先行設計完成外，其餘將在2025年底前全面完工，預計完成興建224公尺雨水下水道、先行設計約220公尺、修補1603處，提升雲林抗災能力。
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