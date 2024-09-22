雲林改善雨水下水道 中央補助1.11億

2024台灣國際古樂節9月21日首場演出在台南太平境馬雅各教堂，以《熱蘭遮的詩篇》為首場開幕節目，帶領觀眾重溫荷蘭傳教士四百年前在台灣留下的足跡與影響。此次的策展演出將以荷蘭的管風琴詩篇變奏曲，結合西拉雅文化協會翻譯的西拉雅語詩篇，重現當年在台灣傳唱的詩篇及頌歌。

2024-09-21 16:57