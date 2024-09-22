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愛心手鍊沒智慧？ 南市走失300老人

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰／台南報導
台南市運用善款推廣「預防走失愛心手鍊」服務。圖／台南市社會局提供
台南市運用善款推廣「預防走失愛心手鍊」服務。圖／台南市社會局提供

台南市失智症患者2萬餘人，失智長輩走失案件頻傳，今年近300件老人走失，協尋勞師動眾，造成家屬心理煎熬，市府雖有愛心手鍊、在宅緊急救援系統及身障者失智守護個人衛星定位器等資源，但申請單位不同，申請率不高，議員批成效不彰，要求大力推廣，整合成有照護、防跌倒及定位功能設備，讓長輩得到更好照顧。

社會局說，台南運用善款免費提供「預防走失愛心手鍊」服務，去年552人，今年1至8月380人申請；在宅緊急救援系統804人申請，有跌倒偵測、緊急通知等功能，但無防走失GSP定位；失智守護個人衛星定位器是針對身障者，如失智、自閉症者，目前22人使用，議員建議整合會研議。

議員王宣貿問有無推廣類似智慧手表，社會局長盧禹璁答「有愛心手鍊但沒智慧」，王認為預防走失服務資源散布不同單位，不知如何申請，功能沒整合，在宅緊急救護系統只要再整合GPS功能，就能全面照顧長輩。

王宣貿說，上月後壁區有長輩走失，他協助一路調路口監視器到嘉義，至今人還沒找到；胡小姐也說，80多歲父親獨居，有一天從官田家中騎機車出門一路騎到嘉義山區，3天後找到人車跌落山溝，希望政府多推廣長輩定位系統。

社會局表示，防走失愛心手鍊，居住台南60歲以上、55歲以上原住民或未滿60歲領有身障證明，可至區公所申請；在宅緊急救援系統和保全公司合作，針對獨居、身障等有走失疑慮者，每月914元，政府補助一半，有福利身分全額補助，議員建議整合失智走失、照護、防跌倒及定位系統，會再洽詢有無廠商提供整合服務。

失智症 身障者 長輩

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