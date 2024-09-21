維冠大樓塌困61小時…當年女童上大學了 張善政：震災無助歷歷在目

桃園市長張善政今晚在臉書分享，他過去擔任行政院長處理台南大地震維冠大樓倒塌的故事，當時受困大樓廢墟61小時的8歲小妹妹獲救，待身體狀況穩定後與他還有一段思樂冰的對話。昨天兩人再度碰面，張善政臉書PO出一起嘗思樂冰的畫面，並說明緣由。

張善政表示，2016年2月6日凌晨，台南永康的維冠大樓在地震中倒塌，當時，年僅8歲的素琴小妹妹在廢墟中困了61小時，獲救的她非常虛弱，甦醒後，第一句話就是「我想要吃思樂冰」。

張善政說，當時他是行政院長多次南下全力協助台南救災，得知素琴獲救非常振奮。雖然當時正值冬天，超商沒賣思樂冰，但在業者暖心協助下，讓他帶著思樂冰去醫院探望素琴，為她加油。

昨天，他與素琴約在桃園見面，一晃眼，她已經17歲了。張善政感謝當時的奇蹟，讓他們時隔多年還能並肩聊天，一起暢飲拉拉山水蜜桃口味的思樂冰。

曾經被困在廢墟中的小女孩，現在正就讀大學，還說希望在未來學成後，用自身專業幫助更多人，讓他相當感動，「與素琴重逢是溫馨的時刻，但當時面臨震災的無助，仍歷歷在目」。

張善政臉書最後提到，今天是921國家防災日，過去的種種，無不是在提醒我們，應該時刻加強防災準備與防災意識，才能面對各種潛在的挑戰。居安思危，讓我們一起努力，打造一個更具韌性的桃園。