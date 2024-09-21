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道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 嘉大新民校區與公園融合

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 ， 嘉大新民校區與公園融合。記者魯永明／攝影
嘉市道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 ， 嘉大新民校區與公園融合。記者魯永明／攝影

嘉義市道將圳民生公園老舊，市府攜手嘉大及農田水利署，將道將圳、公園及嘉大新民校區融合改造，第一期工程完工，拆除圍籬，建造光廊跨橋連接校園與公園，市長黃敏惠與嘉大校長林翰謙等來賓下午剪綵慶祝啟用，從光廊跨橋、景觀廁所到水景廣場，處處亮點，展現旗艦型公園氣勢，民眾可沿道將圳，從公園「跨足」校園，從白天到夜晚，享受水綠廊道美好遊憩時光。

社區型民生公園開發年代久遠，人行道破損、設施老舊、綠地空間土壤裸露、整體景觀雜亂，市府重新設計以「綠意生活+」為理念，將300多年道將圳、公園與嘉大融合。改造分2期3標工程執行第一期工程完工啟用，總經費1億1700萬元，改善逾1公頃空間、1公里環狀無障礙步道系統，改善約0.6公頃綠帶，改善近2.3公頃公共開放空間，第2期工程中油嘉義溶劑廠對面步道改善等，預計年底完工。

第一期工程公園改善沿杭州五街側，含水波紋廣場、老榕綠地、光廊跨橋、水景廣場、共融友善無障礙公共廁所等空間營造，提升減災防洪能力，鋪面採透水性鋪面，設置生態草溝、礫石溝，增加公園整體透水面積，提升保水力。

市府向農水署認養周邊綠帶，以光廊跨橋串接連通公園與嘉大，讓學校多1座公園，也使市民多1座校園，擴大民生公園、嘉大活動廣場亮點空間，提供鄰里、師生使用環境，縫合公園校園綠廊系統1公里長環狀人行友善無障礙步道，為道將圳帶來水綠遊憩資源整合活化多重效益。

嘉大提供新民校區毗鄰道將圳及民生南路段土地，拆除學校與公園沿線圍牆，光廊跨橋縫合公園與校園，將道將圳打造成光、水、樹、影，與自然共存、自在呼吸的水岸綠意廊道公園，提供民眾、師生美感開放空間，提升生活品質。

黃敏惠、林翰謙及嘉大前校長艾群、立委王美惠、國土署長吳欣修及多位議員、里長參加啟用典禮，市府建設處長田長沛述說道將圳水綠廊道、公園改造，與居民溝通過程，感謝市長黃敏惠堅定支持，融合嘉大新民校區與公園，讓學校多1處公園，居民多1處校園。

嘉市道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 ， 嘉大新民校區與公園融合。記者魯永明／攝影
嘉市道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 ， 嘉大新民校區與公園融合。記者魯永明／攝影
嘉市道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 ， 嘉大新民校區與公園融合。記者魯永明／攝影
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嘉市道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 ， 嘉大新民校區與公園融合，市長黃敏惠與嘉大校長林翰謙等來賓下午剪綵慶祝啟用。記者魯永明／攝影
嘉市道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 ， 嘉大新民校區與公園融合，市長黃敏惠與嘉大校長林翰謙等來賓下午剪綵慶祝啟用。記者魯永明／攝影
嘉市道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 ， 嘉大新民校區與公園融合。記者魯永明／攝影
嘉市道將圳水綠廊道民生公園華麗大變身啟用 ， 嘉大新民校區與公園融合。記者魯永明／攝影

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