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台灣文博會吉祥物「巷仔Niau」 日本東京新宿街頭現身

中央社／ 台南21日電
文博會吉祥物「巷仔Niau（貓）」。圖／取自台南市長黃偉哲臉書
文博會吉祥物「巷仔Niau（貓）」。圖／取自台南市長黃偉哲臉書

2024台灣文化創意博覽會9月1日落幕，事隔3週，文博會吉祥物「巷仔Niau（貓）」今天透過宣傳短片在日本東京新宿街頭現身，展開「台南400」壓軸宣傳。

2024台灣文博會首度移師台南，8月23日登場，為期10天，大台南會展中心商展區及321巷藝術聚落等3處台南概念展區遊客數逾62萬人次，吉祥物「巷仔Niau（貓）」在各古蹟景點現蹤。

台灣文博會雖已閉幕，「巷仔Niau（貓）」今天卻在東京西武新宿車站前「YUNIKA VISION」，以「巷仔Niau帶路看台南」宣傳短片亮相，台南市政府表示，宣傳短片預定播放時間是9月21日至27日。

市府指出，新宿車站每天平均乘車人數77萬人次，位居日本之冠，「巷仔Niau（貓）」在新宿街頭現身，邀請日本旅客到台南巷弄探險，也為「台南400」壓軸宣傳。

市府期望透過「巷仔Niau（貓）」帶路看台南，加強國際社會對台南的認識，也傳達台南早於400年前就和國際社會交流互動。

「巷仔Niau（貓）」是1隻帶有閃電尾巴、象徵幸運的「麒麟尾貓」，原型發想自大航海時代養在貿易船上的捕鼠貓，呼應「台南400」歷史意涵，也帶出大航海時代多元文化包容性。

此外，「巷仔Niau（貓）」身上花紋，結合台南獨特建築語彙及城市歷史紋理，希望在日本亮相後，吸引更多國際遊客到台南觀光旅遊，體驗古都深厚底蘊及生活文化。

台南 日本

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