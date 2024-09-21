重現歷史聲音 2024台灣國際古樂節：荷蘭古樂響徹台南400

2024台灣國際古樂節9月21日首場演出在台南太平境馬雅各教堂，以《熱蘭遮的詩篇》為首場開幕節目，帶領觀眾重溫荷蘭傳教士四百年前在台灣留下的足跡與影響。此次的策展演出將以荷蘭的管風琴詩篇變奏曲，結合西拉雅文化協會翻譯的西拉雅語詩篇，重現當年在台灣傳唱的詩篇及頌歌。

台南市政府文化局表示，9月21日晚間在台南市立美術館2館演出《范·艾克的木笛歡樂夜晚》將邀請觀眾欣賞盲人鐘琴師及木笛演奏家雅各布·范·艾克的經典作品。《木笛歡樂花園曲集》是范·艾克的代表作，為所有木笛演奏者的必修經典。台南古都的夜晚將以這些變奏曲，為觀眾帶來一場愉快的音樂享受。演出選自《木笛歡樂花園》中的通俗音樂和舞蹈變奏曲，並重現烏特勒支市教堂廣場上，范·艾克當年用木笛娛樂路人的場景。

此次演出匯聚了荷蘭、台灣以及西拉雅音樂家，以西拉雅語/新港文取代法文，演奏尼古拉斯·瓦萊的魯特琴詩篇，並以管風琴及木笛演奏史維林克、思邦·凡·諾特及雅各布·凡·艾克的詩篇變奏，象徵著荷蘭與台灣歷史文化的重要連結。策展人許舒堯表示，這場活動促使荷台音樂家跨國合作，透過古樂讓觀眾穿越至四百年前的荷蘭古樂世界。

台南市政府文化局補充，另一重頭戲《城市之歌》將於10月5日奇美博物館演出，節目內容聚焦於康斯坦丁·海根斯的作品，呈現他作為荷蘭「全才」的音樂貢獻。康斯坦丁·海根斯，曾任荷蘭共和國統治者的秘書，精通多國語言及樂器，在閒暇時投入詩歌、建築與音樂創作。他的音樂作品《帕索迪亞》展示了對義大利牧歌、法國宮廷歌曲、韻文詩篇的理解，並巧妙融入自己的風格，形成獨特的藝術表現。本場音樂會將分別呈現受義大利、法國影響的音樂作品，讓觀眾從不同文化的音樂風格中感受海根斯的創作特色。

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