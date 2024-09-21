防走失愛心手鍊沒智慧？南市老人走失1年300人 議員要求整合

台南市失智症患者2萬餘人，失智長輩走失案件頻傳，今年就有近300件老人走失，協尋勞師動眾，更造成家屬心理煎熬，市府雖有愛心手環、在宅緊急救援系統及身障者的失智守護個人衛星定位器等資源，但申請單位不同，申請率不高，議員批成效不彰，要求大力推廣，並整合成有照護、防跌倒及定位功能的設備，讓長輩得到更好的照顧。

社會局說，台南市運用善款免費提供「預防走失愛心手鍊」服務，去年有552人，今年1至8月380人申請；在宅緊急救援系統有804人申請服務，有跌倒偵測、緊急通知等功能，但無防走失的GSP定位；至於失智守護個人衛星定位器是針對身障者，如失智、自閉症者，目前22人使用，議員建議整合會進一步研議。

市議員王宣貿在議會詢問有無推廣類似智慧手錶，社會局長盧禹璁回答「有愛心手鍊但沒智慧」，他批預防走失服務目前資源散布在不同單位，市民根本不知道要如何申請，且功能沒有整合，像在宅緊急救護系統只要再整合GPS功能，就可以給長輩全面照顧。

王宣貿說，上月後壁區有長輩走失，他協助一路調路口監視器到嘉義，至今人還未找到；胡小姐也說，80多歲父親獨居，有一天從官田家中騎機車出門一路騎到嘉義山區，3天後找到人車已跌落山溝，希望政府能多推廣長輩定位系統。

社會局表示，老人防走失愛心手鍊，以居住在台南市60歲以上、55歲以上原住民或未滿60歲領有身障證明者皆可至各區公所進行申請；在宅緊急救援系統是和保全公司合作，針對獨居、身障等有走失疑慮者，每月914元，政府補助一半，有福利身分者全額補助，議員建議整合失智走失、照護、防跌倒及定位系統，會再洽詢有無廠商可提供整合性的服務。

另外，近來發生多起保母疑似不當對待事件，急需監視器釐清真相，但至今才17名保母申請安裝比例太低，議員要求社會局設法有效推廣。社會局說明，因目前法規並未規定居家托育人員一定要裝設監視器，保母擔心隱私，但影像並非公開性，有爭議時才能調閱，可保障托育人員、家長與幼兒的三方權益，會再積極推廣。