嘉縣水上偏遠區交通不便 幸福小黃解決外出需求

嘉義縣水上鄉下寮村等偏遠村落為公共運輸服務缺口，民眾外出不便，縣府23日起將啟動2條幸福小黃路線，解決就學及就醫需求，費用以公車票價計算，於今天舉辦通車典禮。

嘉義縣政府、公路局嘉義區監理所針對水上鄉偏遠村落下寮村、外林街、義興村、南鄉村及三界村等地，為公共運輸服務缺口，民眾外出不便，規劃出「溪西線」及「溪東線」2條幸福小黃路線，今天在水崛頭廣場舉辦通車典禮，嘉義縣長翁章梁、鄉長林緗亭等人出席。

縣府表示，溪東線（義興村鎮北宮至聖馬爾定醫院）、溪西線（義興村鎮北宮至嘉義榮民醫院）2條固定班次，將串聯水上鄉公共運輸缺口的地區，可服務民眾就學、就醫，以及至嘉義市區往返等需求；搭乘票價以公車票價計算。

林緗亭指出，除了溪東線15站及溪西線12站2條固定班次外，水上鄉也推動全區預約、無固定路線服務，民眾可直接撥打預約專線或至嘉義縣iBus網站線上預約，路程15公里內，只收取新台幣100元起跳價，超過15公里，依嘉義縣計程車費率計算，補助車資最高320元。

翁章梁致詞表示，全縣幸福巴士加上小黃已有11個鄉鎮市營運、22條通車路線，提供偏遠村落基本公共運輸服務，滿足民眾外出購物、就學及就醫需求。65歲以上長輩及身心障礙人士提供敬老卡、愛心卡每月1000點搭乘公共運輸，除了幸福小黃，搭乘縣公車、客運、台鐵時可享乘車優惠。