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民進黨黨慶 南市黨部黨工要比照社工 首發先捐血助人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨創黨38周年黨慶系列活動，台南市黨部今天同步在中西區永福、北區北安、新營捐血室及永康東橋里活動中心辦理捐血活動。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨創黨38周年黨慶系列活動，台南市黨部今天同步在中西區永福、北區北安、新營捐血室及永康東橋里活動中心辦理捐血活動。圖／民進黨台南市黨部提供

民進黨創黨38週年黨慶系列活動，台南市黨部今天同步在中西區永福、北區北安、新營捐血室及永康東橋里活動中心同步辦理捐血活動，市長黃偉哲和黨公職人員踴躍挽袖捐血，目標千袋，為守護民眾健康盡一份心力！台南市黨部主委郭國文也宣布「黨部公益化、黨工社工化」，讓黨部可以發揮黨機器功能，接收民意，反映民意需求。

郭國文表示，黨籍同志平日深入社區及鄰里，認真服務市民，投入社會力連結。這次黨慶活動，群策群力，發揮基層紮實社會力，募集各界愛心，將公益導入，來回饋給挽袖獻出熱血的市民鄉親，目標募得千袋血，能救護更多寶貴生命，意義十足，民眾反應熱絡。

郭國文認為，台南堪稱民主首都有其重要意義，民進黨在台南受到許多市民鄉親的栽培，不論是議會議員、國會立委，乃至於市府首長，黨公職同志不論身處何地，都亟思如何帶領同仁帶頭衝，提高服務量能，除落實總統賴清德主席「健康台灣政策」，也要實踐公益社會。

郭國文強調，民進黨是土生土長的政黨，取之社會更要扎根基層，黨部也要同步加強社會溝通，鼓勵民眾多來黨部走動，且要以個案管理的社工精神，主動了解需求，後續追蹤。執行長谷暮．哈就也公布黨部公益專線（06）2655120，市民鄉親有需求，市黨部同仁也會協同選區民代與相關權責單位，輔助落實公益。

台南市黨部主委郭國文（左二）連跑4場公益捐血活動，向捐血民眾表示敬意。圖／民進黨台南市黨部提供
台南市黨部主委郭國文（左二）連跑4場公益捐血活動，向捐血民眾表示敬意。圖／民進黨台南市黨部提供
台南市長黃偉哲（左）與市議員黃肇輝響應活動，現場挽袖捐血。圖／民進黨台南市黨部提供
台南市長黃偉哲（左）與市議員黃肇輝響應活動，現場挽袖捐血。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨創黨38周年黨慶系列活動，台南市黨部今天同步在中西區永福、北區北安、新營捐血室及永康東橋里活動中心辦理捐血活動。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨創黨38周年黨慶系列活動，台南市黨部今天同步在中西區永福、北區北安、新營捐血室及永康東橋里活動中心辦理捐血活動。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨創黨38周年黨慶系列活動，台南市黨部今天辦理捐血活動，市黨部主委郭國文（右四）和立委委陳亭妃（右二）及林俊憲（左二）都到場支持。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨創黨38周年黨慶系列活動，台南市黨部今天辦理捐血活動，市黨部主委郭國文（右四）和立委委陳亭妃（右二）及林俊憲（左二）都到場支持。圖／民進黨台南市黨部提供

公益 台南 捐血 民進黨 郭國文

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