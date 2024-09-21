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民進黨黨慶 南市黨部黨工要比照社工 首發先捐血助人
民進黨創黨38週年黨慶系列活動，台南市黨部今天同步在中西區永福、北區北安、新營捐血室及永康東橋里活動中心同步辦理捐血活動，市長黃偉哲和黨公職人員踴躍挽袖捐血，目標千袋，為守護民眾健康盡一份心力！台南市黨部主委郭國文也宣布「黨部公益化、黨工社工化」，讓黨部可以發揮黨機器功能，接收民意，反映民意需求。
郭國文表示，黨籍同志平日深入社區及鄰里，認真服務市民，投入社會力連結。這次黨慶活動，群策群力，發揮基層紮實社會力，募集各界愛心，將公益導入，來回饋給挽袖獻出熱血的市民鄉親，目標募得千袋血，能救護更多寶貴生命，意義十足，民眾反應熱絡。
郭國文認為，台南堪稱民主首都有其重要意義，民進黨在台南受到許多市民鄉親的栽培，不論是議會議員、國會立委，乃至於市府首長，黨公職同志不論身處何地，都亟思如何帶領同仁帶頭衝，提高服務量能，除落實總統賴清德主席「健康台灣政策」，也要實踐公益社會。
郭國文強調，民進黨是土生土長的政黨，取之社會更要扎根基層，黨部也要同步加強社會溝通，鼓勵民眾多來黨部走動，且要以個案管理的社工精神，主動了解需求，後續追蹤。執行長谷暮．哈就也公布黨部公益專線（06）2655120，市民鄉親有需求，市黨部同仁也會協同選區民代與相關權責單位，輔助落實公益。
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