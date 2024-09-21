結婚68年「執子之手與子偕老」 嘉市金婚禮讚活動超感人

嘉義市政府上午在耐斯王子飯店，舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委張啟楷及多位議員、里長等來賓，見證攜手逾半世紀歷久彌新濃情蜜意。受表揚99對阿公阿嬤，結婚60周年以上32對，婚齡最長2對結婚68年的夫妻代表上台，黃敏惠、陳姿妏擔任月老，用繡球牽起2對金婚夫妻姻緣，象徵永結同心。

最年長婚齡68年沈銘源、沈張瑞竹愛情故事感人，2人1956年結婚，19765年沈張瑞竹胃潰瘍四處求醫，所費不貲，須手術切除大腸，5孩子求學開銷龐大，經濟迫窘，親友建議放棄治療，沈銘源堅持不放棄，散盡家財也要救愛妻，終獲台北榮總良醫貴人，妻子恢復健康，如今2人高齡90歲，身體健康感情甜蜜，堅守對彼此承諾，始終不離不棄。

金婚夫妻分享婚姻之道，有人說：「婚姻應有福同享、有禍共當，認命相互容忍、鼓勵、欣賞對方優點」、「酸甜苦辣，你我同嘗」、「相互忍耐是愛的表現」、「尪某同走同命」、「少年夫妻老來伴，執子之手與子偕老。」

黃敏惠說，阿公阿嬤從年輕相互扶持、齊心照顧家庭，雖臉上有皺紋、頭髮斑白，但臉上依然有幸福笑容，由子女陪伴參與金婚禮讚，令人感動，婚姻相處之道溝通、尊重與信任，尊重對方性格、包容彼此的缺點，最重要時常表達感激與讚美，讓彼此感受到愛與支持。