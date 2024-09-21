快訊

暴雨強襲北台灣跟它有關 鄭明典1張圖解惑

結婚68年「執子之手與子偕老」 嘉市金婚禮讚活動超感人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委張啟楷來賓，見證攜手逾半世紀阿公阿嬤，黃敏惠、陳姿妏擔任月老，用繡球牽起2對金婚夫妻姻緣，象徵永結同心。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委張啟楷來賓，見證攜手逾半世紀阿公阿嬤，黃敏惠、陳姿妏擔任月老，用繡球牽起2對金婚夫妻姻緣，象徵永結同心。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在耐斯王子飯店，舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委張啟楷及多位議員、里長等來賓，見證攜手逾半世紀歷久彌新濃情蜜意。受表揚99對阿公阿嬤，結婚60周年以上32對，婚齡最長2對結婚68年的夫妻代表上台，黃敏惠、陳姿妏擔任月老，用繡球牽起2對金婚夫妻姻緣，象徵永結同心。

最年長婚齡68年沈銘源、沈張瑞竹愛情故事感人，2人1956年結婚，19765年沈張瑞竹胃潰瘍四處求醫，所費不貲，須手術切除大腸，5孩子求學開銷龐大，經濟迫窘，親友建議放棄治療，沈銘源堅持不放棄，散盡家財也要救愛妻，終獲台北榮總良醫貴人，妻子恢復健康，如今2人高齡90歲，身體健康感情甜蜜，堅守對彼此承諾，始終不離不棄。

金婚夫妻分享婚姻之道，有人說：「婚姻應有福同享、有禍共當，認命相互容忍、鼓勵、欣賞對方優點」、「酸甜苦辣，你我同嘗」、「相互忍耐是愛的表現」、「尪某同走同命」、「少年夫妻老來伴，執子之手與子偕老。」

黃敏惠說，阿公阿嬤從年輕相互扶持、齊心照顧家庭，雖臉上有皺紋、頭髮斑白，但臉上依然有幸福笑容，由子女陪伴參與金婚禮讚，令人感動，婚姻相處之道溝通、尊重與信任，尊重對方性格、包容彼此的缺點，最重要時常表達感激與讚美，讓彼此感受到愛與支持。

報名參加金婚長者婚齡超過60年32對，婚齡50至59年67對，市府特別準備象徵健康禮盒與600元禮券贈送金婚夫妻。有機食材亞麻仁油與長壽麵線，代表市府祝福長輩健康長壽，也為環境永續盡心力。

嘉義市政府上午舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏，見證攜手逾半世紀阿公阿嬤。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏，見證攜手逾半世紀阿公阿嬤。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委張啟楷來賓，見證攜手逾半世紀99對阿公阿嬤。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委張啟楷來賓，見證攜手逾半世紀99對阿公阿嬤。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏，見證攜手逾半世紀阿公阿嬤。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏，見證攜手逾半世紀阿公阿嬤。圖／嘉市府提供

嘉義 婚姻 婚禮 結婚

延伸閱讀

嘉市首次大規模7級強震救災演練 黃敏惠述說童年白河強震示警

金石志凌盃全國桌球錦標賽開打 奧運銅牌得主鄭怡靜與黃敏惠開球

影／師鐸獎得主鍾孟璋受獎...學生驚喜現身 師生情黃敏惠感動大讚

張啓楷重申會提案凍結府預算 賴清德國情報告才解凍

相關新聞

結婚68年「執子之手與子偕老」 嘉市金婚禮讚活動超感人

嘉義市政府上午在耐斯王子飯店，舉辦「嘉偶天成幸福永恆」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委張啟楷及多位議員、里長等...

防走失愛心手鍊沒智慧？南市老人走失1年300人 議員要求整合

台南市失智症患者2萬餘人，失智長輩走失案件頻傳，今年就有近300件老人走失，協尋勞師動眾，更造成家屬心理煎熬，市府雖有...

嘉縣水上偏遠區交通不便 幸福小黃解決外出需求

嘉義縣水上鄉下寮村等偏遠村落為公共運輸服務缺口，民眾外出不便，縣府23日起將啟動2條幸福小黃路線，解決就學及就醫需求，費...

民進黨黨慶 南市黨部黨工要比照社工 首發先捐血助人

民進黨創黨38週年黨慶系列活動，台南市黨部今天同步在中西區永福、北區北安、新營捐血室及永康東橋里活動中心同步辦理捐血活動...

台南市首創失智友善金融一條街 專為失智症者提供服務

台灣邁入高齡化社會，面對失智症人口逐年持續增加，為強化失智友善社區照護網絡，奇美醫療財團法人奇美醫院除輔導京城銀行全台6...

「台南好呷市」專刊 匯集30位市場職人故事加1甲子美食名攤

台南市傳統市場已是許多觀光客必逛景點，台南市場處發行「台南好呷市」職人專刊新書，匯集30市場職人的動人故事，透過圖文記錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。