台南市首創失智友善金融一條街 專為失智症者提供服務

台灣邁入高齡化社會，面對失智症人口逐年持續增加，為強化失智友善社區照護網絡，奇美醫療財團法人奇美醫院除輔導京城銀行全台66家分行全數成為失智友善組織，提供失智友善金融服務外，更於今年聯合永康區中華路與小東路的多家銀行機構，率先成立台南市失智友善金融一條街，專為失智症者提供金融服務，確保他們的財務安全。

合作銀行包含台灣銀行、上海銀行、玉山銀行、台新銀行、彰化銀行、元大銀行、郵局、凱基銀行、台灣企銀與新光銀行等，推出金融友善防詐騙服務，建立一道堅實的財務安全屏障，為失智症者及其家庭提供完整的金融安全保障資訊，特別針對容易遭受詐騙的風險進行預防措施，幫助失智症者及其家屬防止財務損失風險的壓力。

奇美醫院自2019年起在永康區致力推動失智友善社區已邁入第6年，截至今年招募失智友善志工398名、失智友善天使7632名以及失智友善組織406家，今天活動鏈結多元健康生活資源，從健康篩檢到金融安全，全方位地為失智症者與其家庭提供安全的社區支持環境，透過精準醫療失智風險檢測、AI預測科技與失智友善金融服務的結合，民眾將能在健康管理與財務安全上獲得雙重保障。