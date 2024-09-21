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「台南好呷市」專刊 匯集30位市場職人故事加1甲子美食名攤

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南好呷市匯集30位市場職人的動人故事，並收集飄香一甲子的市場名攤，限量發行1千本。記者吳淑玲／攝影
台南好呷市匯集30位市場職人的動人故事，並收集飄香一甲子的市場名攤，限量發行1千本。記者吳淑玲／攝影

台南傳統市場已是許多觀光客必逛景點，台南市場處發行「台南好呷市」職人專刊新書，匯集30市場職人的動人故事，透過圖文記錄近百年傳承歷史攤商，傳遞台南市場獨特的職人精神，限量發行1千本，提供民眾免費索取，書中還有截角消費優惠券。

為推動傳統市場轉型與升級，台南市場處以「台南好呷市」概念網羅各市場職人分享及台南市場好物，並規畫打造專屬台南味的品牌識別，即將在9月中旬推出市場好物商品，包括冰淇淋、炒飯、雙醬麵、醃漬蘿蔔等，只要線上預購下單，好物直送到家。

市長黃偉哲說，適逢「台南400」，台南傳統市場見證400年來的歷史變遷，可以說是府城常民生活的劇場，市場處特別邀請30位市場職人說故事，呈現攤商職人的專注和堅持，以及「結市、呷市」的活絡與熙嚷，裡面有小吃、有生鮮，藉由傳統市場和職人打拚的精神，訴說一個台南最在地庶民的故事。

市場處處長王俊博表示，「台南好呷市」專刊首刷1千本，在台南各大旅遊服務處提供民眾索取，希望透過專刊，讓年輕一代重新認識並喜愛這些充滿歷史與溫度的市場，也帶領民眾體驗市場好物隱藏路線。

他推薦其中一條路線，可到舊城區可先到永樂市場品嘗知名修安豆花，永樂米糕，沿著國華街到西門淺草新天地綣捲屋吃冰淇淋消暑，稍晚再到復興市場品嘗海之味食堂；另也推薦新營第一市場阿福涼茶、樂無解壽司，再前往菁寮市場合興冰果部品嘗香蕉清冰，再到麻豆市五市場合口味肉乾買伴手禮。

經發局局長林榮川說，專刊收集飄香一甲子的市場名攤，也有家傳二、三代，承襲上一輩的口味及堅持態度，還有新銳行銷的創新故事，且以立體書形式展現，還邀魚夫作序，用文字和插畫帶給讀者驚喜。

台南好呷市匯集30位市場職人的動人故事，並收集飄香一甲子的市場名攤。記者吳淑玲／攝影
台南好呷市匯集30位市場職人的動人故事，並收集飄香一甲子的市場名攤。記者吳淑玲／攝影

傳統市場 冰淇淋 台南

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