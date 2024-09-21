南科產學協會新任理事長成大校長沈孟儒：國家研發資源技術會南移

社團法人中華民國南部科學園區產學協會（以下簡稱南科產學協會）昨天下午在國立成功大學成功校區旺宏館辦理「第12屆會員大會暨理監事改選」，選出成功大學校長沈孟儒為新任理事長、崑山科技大學講座教授蘇炎坤擔任監事長。

成大校長沈孟儒表示，南科產學協會最重要的就是具備產官學研合作精神及平台意義，畢竟單打獨鬥無法成局。他提到，南部科學園區腹地從嘉義延伸到屏東，也代表配合國家政策重要的研發資源技術會逐漸南移，其中南科產學協會是重要平台，產官學研可以透過這個平台共同努力開創機會。

蘇芳慶則指出，南科產值是全台3個科學園區之首，隨著智慧科技發展重點落在大南方，首重人才培育。產官學研的互助合作，可以爭取更多政府資源的挹注，在當前產業發展的重要時機，期許新一屆的理監事可以帶動下一波的佳績，以 AI 半導體帶動其他的百工百業。

南科管理局副局長林秀貞指出，連續3年南科產值破兆，今年也不例外，她笑稱產值攀升是「回不去了」。相比其他兩個科學園區，南科還有土地可以發展，也因南科產值攀升，人才需求日益漸增，南科產學協會自 2001 年起就開始服務南科管理局，積極招攬國內外人才，試圖把優秀人才留在台灣，也感謝南科產學協會對於南科廠商培育人才的努力，歡迎所有先進提出人才培育的精進做法，一起為南科人才發展努力。

國科會前副主委戴謙也是首任南科管理局長，憶起南科草創初期唯有17公里外有成功大學，當年成大時任校長翁政義推薦他出任南科籌備處主任，開發過程面臨高鐵振動、廠區淹水等多重難題，多年努力如今南科有護國群山產值破兆，感謝成大對南科一路支持陪伴南科發展，期盼未來繼續擔起協助南科發展的重責大任。

國科會副主委蘇振綱分享研擬中的「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，希望藉由擴算力、鏈場域、引人才、展應用等多個面向，讓台灣製造業走向設計並以 AI 發展百工百業，打造台灣人工智慧，也希望藉由協會平台給予政策更多回饋。

大會中以南科的 6 個園區為核心分享大南方人才供需概況，展望未來協會在會員的支持下在人才培訓及多元人才開發上逐步邁向國際化，積極槓桿相關部會及外溢資源嘉惠於會員及大南方產業鏈。在培訓人才職能養成過程中持續扣合產業進化，並專注於新興科學園區主軸產業人才之培育。提供產學技術及人才媒合相關補助計畫，協助 AI 相關產業落地，讓以學助產及以產興學成為媒合最終目標。