台南市響應922世界無車日 今辦騎自行車漫遊大新營

台南市政府響應922世界無車日，今天在營區天鵝湖公園辦「世界無車日漫遊大新營」活動，宣傳世界無車日，吸引民眾參與，騎自行車路沿新營糖鐵自行車道前往菁寮老街、及無米樂遊客服務中心。

交通局表示，台南市公共自行車租賃系統已建置500站點、投入5000輛YouBike，歡迎大家騎乘暢遊大台南。

交通局長王銘德表示，台南有眾多文化底蘊歷史街廓，適合騎自行車穿捘巷弄探索，也是獲國際旅遊雜誌推薦適合騎自行車旅遊城市。市府會持續推廣BBW(Bus、Bike、Walk)低碳輕旅行，符合世界無車日概念，也落實低碳城市目標，希望大家一起支持使用大運輸工具遊台南。