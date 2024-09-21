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台南市響應922世界無車日 今辦騎自行車漫遊大新營

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市響應922世界無車日，交通局今辦騎自行車漫遊大新營。圖／台南市政府提供
台南市響應922世界無車日，交通局今辦騎自行車漫遊大新營。圖／台南市政府提供

台南市政府響應922世界無車日，今天在營區天鵝湖公園辦「世界無車日漫遊大新營」活動，宣傳世界無車日，吸引民眾參與，騎自行車路沿新營糖鐵自行車道前往菁寮老街、及無米樂遊客服務中心。

交通局表示，台南市公共自行車租賃系統已建置500站點、投入5000輛YouBike，歡迎大家騎乘暢遊大台南。

交通局長王銘德表示，台南有眾多文化底蘊歷史街廓，適合騎自行車穿捘巷弄探索，也是獲國際旅遊雜誌推薦適合騎自行車旅遊城市。市府會持續推廣BBW(Bus、Bike、Walk)低碳輕旅行，符合世界無車日概念，也落實低碳城市目標，希望大家一起支持使用大運輸工具遊台南。

交通局說，推動綠色旅遊是希望藉使用低汙染、省能源、智慧化運輸工具，創造安全舒適、環保永續運輸環境。也鼓勵市民申請「市民卡」，可享有YouBike 2.0全時段半價，YouBike 2.0E電輔車每30分鐘補助10元的優惠，而「TPASS行政院通勤月票」方案可享有前30分鐘免費優惠，鼓勵大家多多使用大眾運輸及公共自行車。

台南市響應922世界無車日，交通局今辦騎自行車漫遊大新營。圖／台南市政府提供
台南市響應922世界無車日，交通局今辦騎自行車漫遊大新營。圖／台南市政府提供

YouBike 台南 自行車

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