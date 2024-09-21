打到不痛的躲避球！南市AR躲避球大賽 體驗新科技運動

台南400系列活動「HADO AR虛擬躲避球大賽」今天在台南市立田徑場登場，吸引16支家庭組和16支團體組報名參加，市長黃偉哲戴上AR設備和腕帶感應器，與統一獅啦啦隊的賴賴、JOY及笍絲一同進行開球儀式，親身體驗這項結合科技的新型態運動。

黃偉哲表示，AR虛擬躲避球風靡國際，民眾透過佩戴AR頭部顯示器和腕帶感應器就能在現實世界發球進攻，而且不會有被球打到的疼痛感，參與者不僅達到運動目的，同時也增進與親朋好友間的感情，是男女老幼都可以輕鬆遊玩的科技運動。

黃偉哲指出，為提升台南市全民運動風氣，市府自9月起的每周六、日，在台南市立田徑場的體育之心廣場舉辦一系列的運動活動，今日除了虛擬躲避球大賽外，現場的虛擬運動體驗館也提供民眾在涼爽的環境中體驗最新潮的運動科技，歡迎大家踴躍參與。