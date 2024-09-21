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動輒暴雨則淹 雲林縣雨水下水道年久失修拚改善

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣在凱米颱風淹水災情嚴重，圖為大埤鄉西鎮村淹水情形。圖／本報資料照片
雲林縣在凱米颱風淹水災情嚴重，圖為大埤鄉西鎮村淹水情形。圖／本報資料照片

先前凱米颱風造成雲林縣多處鄉鎮積淹水，且極端氣候動輒暴雨致災，雲林縣府檢討認為多處雨水下水道急需補強或新建，爭取內政部核定補助1.11億元，包括麥寮鄉、斗六市、虎尾鎮、褒忠鄉等14鄉鎮市雨水下水道改善工程，將在明年底前全部完工。

除7月底凱米颱風造成雲林縣多處淹水災情，近日午後對流雲系發展旺盛，動輒暴雨造成積淹水，縣府水利處長許宏博表示，面對極端氣候，抗災能力需全面提升，雲林縣針對雨水下水道總體檢，發現全縣普及率逾80%，但多處破損、失修，無法發揮功能，急需改善。

經盤底後，縣府提出雲林縣麥寮鄉D幹線雨水下水道改道工程、雲林縣斗六市自強街C幹線雨水下水道新建工程；雲林縣虎尾鎮B幹線(文化路)雨水下水道改道工程、雲林縣褒忠鄉A1支線雨水下水道改建工程先行設計；及西螺鎮、崙背、麥寮鄉、水林鄉、台西鄉、四湖鄉、二崙鄉、莿桐鄉、大埤鄉、東勢鄉雨水下水道改善工程等共14件。

許宏博表示，14件改善工程獲內政部國土管理署核定1.11億元工程經費，除虎尾鎮B幹線(文化路)、褒忠鄉A1支線先行設計完成外，其餘將在2025年底前全面完工，提升雲林抗災能力。

凱米颱風 雨水 雲林

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