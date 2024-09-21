快訊

好市多打烊前…握壽司賣不完怎麼辦？影片曝光網嗨喊：真「迴轉壽司」

女生選機注意！興奮手持iPhone 16驚「膚色更顯黑」 這顏色變地雷

「王子變青蛙」CP合體！陳喬恩蘭卡威補辦婚禮…伴郎被爆是明道

男性家暴受害者躲廁所報警！台南藍營大砲議員籲重視

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡育輝長期關注男性遭受家暴比例，逐年增加中。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員蔡育輝長期關注男性遭受家暴比例，逐年增加中。記者吳淑玲／翻攝

國民黨台南市議員蔡育輝長期關注台南市男性家暴受害者比率，2023年已佔27.1％，家暴事件受暴對象性別比例日趨多元，男性受暴者比例逐年上升。台南市家防中心進一步分析男性受暴原因，除了家庭、夫妻和憂鬱相關問題外，其他問題種類還包括社會抱怨、經濟困難、感情因素、工作壓力、子女管教議題等，蔡育輝說從數據顯示也要加強男性家暴受害宣導防治。

蔡育輝在議會質詢長期關注這個議題，他說，從2001年擔任議員開始，男性家暴受害者比例才6%，去年已提高到27%，早期礙於傳統社會對男性的性別角色刻板印象與期待，男性家暴受害者者常為了面子不敢對外求助，但現在從數據比例看起來，男性家暴受害者值得關切。

台南市家防中心指出，男性受暴案例中，常因是經濟壓力大，最近受理一起個案，男性家暴受害者小智（化名）在工地上班，近期因天氣因素影響上工時間導致收入減少，繳不出小孩的學費，跟老婆阿珠討論支出分配而產生衝突。阿珠盛怒之下開始懷疑小智外遇，認為小智將收入拿給小三花用，於是用力賞小智一個大耳光並且將小智心愛的收藏品全部砸落一地，小智顧及感情且為避免衝突擴大不願還手，只能閃躲攻擊並衝進廁所閉門在內報警求助。

家防中心指出說，小智的個案在接獲通報後，由社工提供小智情緒支持及討論安全維護方法，同時也媒合心理諮商資源，協助夫妻倆改善互動模式，在相關人員持續的協助下，學會友善表達及衝突因應方式，進而改善與夫妻互動模式，一起經營良善的家庭關係。

家防中心主任施清發說，家暴不只是肢體傷害，精神虐待，財產損失（吵架丟砸對方手機等）還有性虐待等，因此從2016年就開始推動社區防暴計畫，至今年已有36個社區組織參與初級預防輔導計畫，透過防暴課程、展演防暴宣講劇等活動，提昇全民防暴意識，也扮演通報的功能。

社會局每年也持續辦理防暴宣講人員培力訓練，2022年至今已培力38名社區防暴宣講師，期能提升在地防暴宣講量能，廣拓社區防暴網絡，協力守護社區安全。

台南 國民黨 家暴

延伸閱讀

南市慰安婦銅像拆了！藍議員要市府安置 黃偉哲回應了

《涼宮春日》平野綾一月才閃婚 驚爆家暴「吵到警察上門」認分居談離婚

林宜瑾涉助理費遭查辦 南市綠營民代指「這1點」令人不解

影／林宜瑾案昔同僚有感 法令不改「一半以上民代都貪汙」

相關新聞

打到不痛的躲避球！南市AR躲避球大賽 體驗新科技運動

台南400系列活動「HADO AR虛擬躲避球大賽」今天在台南市立田徑場登場，吸引16支家庭組和16支團體組報名參加，市長...

動輒暴雨則淹 雲林縣雨水下水道年久失修拚改善

先前凱米颱風造成雲林縣多處鄉鎮積淹水，且極端氣候動輒暴雨致災，雲林縣府檢討認為多處雨水下水道急需補強或新建，爭取內政部核...

男性家暴受害者躲廁所報警！台南藍營大砲議員籲重視

國民黨台南市議員蔡育輝長期關注台南市男性家暴受害者比率，2023年已佔27.1％，家暴事件受暴對象性別比例日趨多元，男性...

嘉義市鐵路高架最後拼圖 水上車輛基地2028年將完工

鐵道局執行嘉義市鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等3座車站，原訂明年底完工，最後營建工程「C613標」位在隔壁...

今起4天可能豪大雨 台南市水利局公告防汛籲提高警覺

台南市水利局上午公告，因氣象預報今起連續4天低壓帶加上南風將引進充沛水氣，台南可能豪大雨且預估明天雨勢最大，480台抽水...

視察921防災演練 賴總統：用高科技精進救災

921國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，模擬7.3級地震救災動員，賴清德總統昨到祥和國小視察學生疏散演練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。