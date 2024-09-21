男性家暴受害者躲廁所報警！台南藍營大砲議員籲重視

國民黨台南市議員蔡育輝長期關注台南市男性家暴受害者比率，2023年已佔27.1％，家暴事件受暴對象性別比例日趨多元，男性受暴者比例逐年上升。台南市家防中心進一步分析男性受暴原因，除了家庭、夫妻和憂鬱相關問題外，其他問題種類還包括社會抱怨、經濟困難、感情因素、工作壓力、子女管教議題等，蔡育輝說從數據顯示也要加強男性家暴受害宣導防治。

蔡育輝在議會質詢長期關注這個議題，他說，從2001年擔任議員開始，男性家暴受害者比例才6%，去年已提高到27%，早期礙於傳統社會對男性的性別角色刻板印象與期待，男性家暴受害者者常為了面子不敢對外求助，但現在從數據比例看起來，男性家暴受害者值得關切。

台南市家防中心指出，男性受暴案例中，常因是經濟壓力大，最近受理一起個案，男性家暴受害者小智（化名）在工地上班，近期因天氣因素影響上工時間導致收入減少，繳不出小孩的學費，跟老婆阿珠討論支出分配而產生衝突。阿珠盛怒之下開始懷疑小智外遇，認為小智將收入拿給小三花用，於是用力賞小智一個大耳光並且將小智心愛的收藏品全部砸落一地，小智顧及感情且為避免衝突擴大不願還手，只能閃躲攻擊並衝進廁所閉門在內報警求助。

家防中心指出說，小智的個案在接獲通報後，由社工提供小智情緒支持及討論安全維護方法，同時也媒合心理諮商資源，協助夫妻倆改善互動模式，在相關人員持續的協助下，學會友善表達及衝突因應方式，進而改善與夫妻互動模式，一起經營良善的家庭關係。

家防中心主任施清發說，家暴不只是肢體傷害，精神虐待，財產損失（吵架丟砸對方手機等）還有性虐待等，因此從2016年就開始推動社區防暴計畫，至今年已有36個社區組織參與初級預防輔導計畫，透過防暴課程、展演防暴宣講劇等活動，提昇全民防暴意識，也扮演通報的功能。

社會局每年也持續辦理防暴宣講人員培力訓練，2022年至今已培力38名社區防暴宣講師，期能提升在地防暴宣講量能，廣拓社區防暴網絡，協力守護社區安全。