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嘉義市鐵路高架最後拼圖 水上車輛基地2028年將完工
鐵道局執行嘉義市鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等3座車站，原訂明年底完工，最後營建工程「C613標」位在隔壁水上鄉車輛基地，是鐵路高架工程最後一塊拼圖，日前動工整地建工務所，工期長達1400天，預定2028年完工，鐵路高架通車期程延後3年。
「C613標」水上車輛基地工區，多部挖土機正在整地，工區台鐵鐵軌旁架設鐵皮圍籬，路口有工程人員管制指揮交通，得標根基營造公司公告：工程8月28日起現場整地，施工期影響車輛進出不便、噪音影響及其他施工造成困擾，甚感抱歉！
水上車輛基地農地及部分地上物，3年前徵收，部分地主因補償費偏低抗爭，風波平息，又碰上營建工程建材漲價、缺工增加預算，鐵路高架總預算增到95餘元，招標延遲，工期長達1400天，車輛基地未完工，火車無法上高架橋，通車期程延後。
鐵道局說，嘉市區鐵路高架化3個土建工程標中，橋梁與車站分別在2020、2022年動工，水上車輛基地6月7日決標，高架化總經費增至334億元，鐵道局新修正獲行政院核定完工期2028年4月（原完工期是2025年），完工後將拆除3座陸橋、取消4處地道及5處平交道。
嘉市鐵路高架全長約10.9公里，水上車輛基地面積22.25公頃，相當於37座足球場，不只提供交通運輸功能，基地全區將種約800至1200棵喬木，設置4處滯洪池，營造適合生物棲息環境，豪雨期間提供滯洪功能，強化減災。
車輛基地共規畫40股道，主要包含到開線、留置線、檢修線及洗車線等，其中11股道位於檢修庫內；基地內有20棟建築，包括辦公大樓、檢修庫、工場及材料倉庫、地下車輪車床檢修庫、倉儲區及變電站等多項設施，部分主要建築物設計智慧型及綠建築，新闢路寬8公尺外環道，強化區域間交通聯繫，提升交通便利性。
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