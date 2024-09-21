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今起4天可能豪大雨 台南市水利局公告防汛籲提高警覺
台南市水利局上午公告，因氣象預報今起連續4天低壓帶加上南風將引進充沛水氣，台南可能豪大雨且預估明天雨勢最大，480台抽水機已預先設置於易積淹水地區，60座滯洪池洩降增加蓄洪空間等「動員全力防汛整備」，並備妥23萬袋砂包，分發各區3600片防水擋板，呼籲民眾提高警覺留意雨勢。
水利局表示，為因應可能的豪大雨，正進行各項水利設施及在建工程防汛巡查，包括抽水站、滯洪池、移動式抽水機等，大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉，480台抽水機已預先設置於易積淹水地區，1858座水門功能可正常啟閉，165條公告區域排水渠道正常。
水利局說，易淹水點也趕快完成改善如北門區鹽原排水台17線北門國中旁側溝昨天完成閘門安裝，新化台19甲旁烏鬼厝溪排水在建工程加強渠道護岸保護，仁德區德糖路新建箱涵工程提前全線貫通，加速德善一街排洪。
市長黃偉哲表示，7到9月颱風季籲請市民多用市府官方Line群組、「台南水情即時通APP」隨時瞭解水情，提早防災避災。若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請協助清除或通報市府處理，以加速排水預防災害。
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