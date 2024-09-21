視察921防災演練 賴總統：用高科技精進救災

921國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，模擬7.3級地震救災動員，賴清德總統昨到祥和國小視察學生疏散演練，再至故宮南院北側停車場參加演習，了解最新救災設備，現場9國救災人員及電信業者展示科技救災成果。

賴清德首先聽取演習概況簡報，並視導國家級災難醫療救護隊災害緊急醫療應變演練，隨後逐攤視察了解防災設備，包括資通訊及指管作業區、國軍救災裝備器材展示區、消防無人機及救災機器人展示區等，賴清德行經各縣市營地時還與隊員們致意。

今年演習有來自美國、日本、德國、韓國、斐濟、波蘭、土耳其、立陶宛以及菲律賓等9國救災人員及駐台人員一起參加演習，國安會秘書長吳釗燮、美國在台協會處長谷立言、日台交流協會副代表服部崇等人都到場參加，促進國際救災合作。

賴清德說，921是國家防災日，這次演練以嘉義大規模地震、澎湖風災延伸的空難為情境，透過陸運、海運及空運等各種方式，調度本島救災部隊到嘉義、澎湖支援，他逐攤視察感受到大家充分準備，防災作為精進許多，0403花蓮大地震快速應變能力就是大家訓練成果。

賴清德強調，除了地震，台灣也面臨各種新型態的威脅及挑戰，防災工作必須不斷進步，絕對不能夠停滯不前，政府將持續努力，透過運用新科技，打造公私協力的網路，並且與國際社會密切合作，強化整體社會防衛韌性，確保台灣未來面對各項挑戰更加穩健和安全。

賴清德也說，面對複合式災變，台灣需要發揮高科技實力，利用消防救災機器人、儲能裝置等救災新科技，精進救災工作；另內政部今年起擴大培訓台灣民間自主緊急應變隊，希望結合政府及民間力量，強化全社會韌性及災防體系抗壓能力。