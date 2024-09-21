聽新聞
0:00 / 0:00

視察921防災演練 賴總統：用高科技精進救災

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
國家防災日防災演練今年移師嘉義縣舉辦，賴清德總統（後排中）昨天到故宮南院參加演練。記者劉學聖／攝影
國家防災日防災演練今年移師嘉義縣舉辦，賴清德總統（後排中）昨天到故宮南院參加演練。記者劉學聖／攝影

921國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，模擬7.3級地震救災動員，賴清德總統昨到祥和國小視察學生疏散演練，再至故宮南院北側停車場參加演習，了解最新救災設備，現場9國救災人員及電信業者展示科技救災成果。

賴清德首先聽取演習概況簡報，並視導國家級災難醫療救護隊災害緊急醫療應變演練，隨後逐攤視察了解防災設備，包括資通訊及指管作業區、國軍救災裝備器材展示區、消防無人機及救災機器人展示區等，賴清德行經各縣市營地時還與隊員們致意。

今年演習有來自美國、日本、德國、韓國、斐濟、波蘭、土耳其、立陶宛以及菲律賓等9國救災人員及駐台人員一起參加演習，國安會秘書長吳釗燮、美國在台協會處長谷立言、日台交流協會副代表服部崇等人都到場參加，促進國際救災合作。

賴清德說，921是國家防災日，這次演練以嘉義大規模地震、澎湖風災延伸的空難為情境，透過陸運、海運及空運等各種方式，調度本島救災部隊到嘉義、澎湖支援，他逐攤視察感受到大家充分準備，防災作為精進許多，0403花蓮大地震快速應變能力就是大家訓練成果。

賴清德強調，除了地震，台灣也面臨各種新型態的威脅及挑戰，防災工作必須不斷進步，絕對不能夠停滯不前，政府將持續努力，透過運用新科技，打造公私協力的網路，並且與國際社會密切合作，強化整體社會防衛韌性，確保台灣未來面對各項挑戰更加穩健和安全。

賴清德也說，面對複合式災變，台灣需要發揮高科技實力，利用消防救災機器人、儲能裝置等救災新科技，精進救災工作；另內政部今年起擴大培訓台灣民間自主緊急應變隊，希望結合政府及民間力量，強化全社會韌性及災防體系抗壓能力。

0403花蓮大地震 演習 賴清德

延伸閱讀

大法官被提名人支持廢死 朱立倫：賴清德應明確表態

夜宴綠委 賴清德：在野非理性杯葛將受民意嚴厲批判

協商定23日加開院會寫假的 電價專案報告今交協商冷凍

國家防災日救災動員演練 賴清德南下主持

相關新聞

學區內撲克會館 南市：加強稽查

撲克競技會館合法進駐學區，卻無法納管？台南市崇學路新設一家德州撲克競技會館，鄰近國中、小及周邊許多安親班，附近還有大學，...

視察921防災演練 賴總統：用高科技精進救災

921國家防災日大規模震災救災動員演練今年在嘉義縣舉辦，模擬7.3級地震救災動員，賴清德總統昨到祥和國小視察學生疏散演練...

大陸爆紅「蠟瓶糖」恐藏危機 台南全面稽查夜市及通路

大陸近期爆紅「蠟瓶糖」在網路瘋傳，台灣基進台南市議員李宗霖連兩天在議會質詢出示蠟瓶糖照片，指很多小朋友在網路甚至夜市就能...

金蕉傲！睽違10年雲林「烏龍蕉」破冰首航南韓市場

香蕉外銷再突破！雲林縣成功將睽違多年外銷韓國的「烏龍蕉」，破冰首航6噸前天啟航，雲林縣府農業處指出，這是10年來首批台灣...

嘉市首次大規模7級強震救災演練 黃敏惠述說童年白河強震示警

今年921震災25周年，為提升大規模地震災害應變能力，嘉市府舉辦2天演練上午圓滿結束，模擬嘉義前緣構造及梅山斷層規模7....

撲克競技會館進駐學區無法可管？ 南市府今稽查「內部曝光」

撲克競技的會館合法進駐學區，卻無法納管？台南市崇學路新設一家德州撲克競技會館，因鄰近國小、國中及周邊有許多安親班，附近還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。