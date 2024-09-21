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學區內撲克會館 南市：加強稽查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市崇學路上新成立的撲克競技會館，鄰近學校附近，市府聯合稽查小組昨天前往稽查。圖／台南市經發局提供
台南市崇學路上新成立的撲克競技會館，鄰近學校附近，市府聯合稽查小組昨天前往稽查。圖／台南市經發局提供

撲克競技會館合法進駐學區，卻無法納管？台南市崇學路新設一家德州撲克競技會館，鄰近國中、小及周邊許多安親班，附近還有大學，家長及居民憂心校園周邊有此類場所，對學子造成負面影響，議員指業者以「休閒活動場館」申請，經發局7月核照，因在學校周邊，將提案要求市府制定自治條例，比照電子遊戲業將撲克競技會館、麻將社、棋牌社等納管，要遠離學校1000公尺以上。

台南市經發局指出，市府「特定行業公共空間安全聯合稽查小組」昨天前往稽查，現場無營業行為，後續會將休閒活動場館業納入聯合稽查業別，了解是否有賭博行為及違反建管、消防等公安狀況，如有違規由相關局處依法處理。另研議將此業別訂定自治條例規範，自治條例未訂定發布前，將採實質審查辦理，符合相關局處規定才核准登記，遏止商業服務業違法變相營業不法行為，端正社會風氣。

議員王家貞說，市府7月中核發「休閒活動場館業」商業登記執照，近期營業令人憂心，若學校周邊出現具引誘傷害性遊樂場所，學子出校門受誘惑，有足夠認知判斷嗎？依市府法規，電子遊戲業營業場應距離高中、職校、國中小學基地周邊1000公尺以上，博弈賭博娛樂業對緊臨小學中學文教區是否合適及合法？將提案要求市府訂定自制條例，有疑慮撲克競技會館、麻將社、棋牌社等需遠離學區。

經發局說，現行常見經營麻將館或棋牌社登記營業項目為休閒活動場館業，依目前公司（商業）登記規定，此營業項目「非屬特許行業」。業者不須檢附許可文件即可登記營業；針對部分不肖業者以合法掩護非法，表面休閒會館、麻將館、棋牌，事實上進行賭博等不法行為，市府將強化「休閒會館」稽查管理。

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