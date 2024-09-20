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大陸爆紅「蠟瓶糖」恐藏危機 台南全面稽查夜市及通路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣基進南市議員李宗霖關切中國大陸近期爆紅的「蠟瓶糖」在市面流通情形。記者吳淑玲／翻攝
台灣基進南市議員李宗霖關切中國大陸近期爆紅的「蠟瓶糖」在市面流通情形。記者吳淑玲／翻攝

大陸近期爆紅「蠟瓶糖」在網路瘋傳，台灣基進台南市議員李宗霖連兩天在議會質詢出示蠟瓶糖照片，指很多小朋友在網路甚至夜市就能購買得到，要求市府務必要嚴格把關；衛生局說，日前已主動針對實體通路稽查市面有無販售蠟瓶糖，目前為止並未查獲，網路平台也都已下架。

衛生局表示，蠟瓶糖色彩繽紛，產品原料成分有「蠟」及色素糖漿，疑似食品中文標示不明或添加未核准使用的色素，9月18日即已會同消保官針對武聖夜市等各大知名夜市查核，當日現場未查獲業者有販售蠟瓶糖，後續將持續於夜市等通路查核，也提醒業者勿心存僥倖。

衛生局表示，網路或實體店面販售輸入食品業者，請依規定販售已完成輸入食品查驗的產品，並確認有完整繁體中文標示，如非實際產品輸入者，應向上游供應商取得輸入許可相關證明文件確認其來源合法性，

衛生局提醒消費者購買糖果務必選擇向國內合法製造或輸入業者購買，並仔細詳閱中文標示成分。另，近年來因氣候變遷，蜜蜂數量減少，相形蜂蠟產量亦減量，消費者應考量產品價格合理性，勿購買來歷不明及低價高檔食品。

衛生局長李翠鳳呼籲，市民朋友若發現網路平台或實體店面販售違法產品，可向衛生局或1999台南市民服務平台檢舉，衛生局會持續加強查核。

台南 夜市 蠟瓶糖 衛生局

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