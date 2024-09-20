金蕉傲！睽違10年雲林「烏龍蕉」破冰首航南韓市場

香蕉外銷再突破！雲林縣成功將睽違多年外銷韓國的「烏龍蕉」，破冰首航6噸前天啟航，雲林縣府農業處指出，這是10年來首批台灣香蕉重新進軍韓國連鎖超市及批發市場，後續將再視市場反應爭取更多訂單，讓韓國消費者有機會認識帶有獨特香Q的雲林「烏龍蕉」，為農友開拓新市場。

雲林縣農業處指出，台灣香蕉種植面積約有1.5萬公頃，主要集中在高雄、屏東，雲林雖種植面積只有約700公頃，產量約2.5萬噸，占全國4.7%，但因土壤、水質佳，其中以莿桐鄉所種植的「烏龍蕉」別具Q彈口感且香氣濃郁，深受國內市場青睞。

農業處表示，台灣外銷香蕉以日本為大宗，這次成功進軍韓國市場，距離上次已有10年之久，因韓國的香蕉主要進口國為菲律賓、厄瓜多等國的香蕉，口感偏軟糯，相較於台灣的「烏龍蕉」外型不僅金黃飽滿，且口感格外香甜Ｑ彈，重新登韓，應具競爭潛力。

農業處說，受7月凱米颱風災情，香蕉減收嚴重，價格飆漲，產地最高飆曾漲至每公斤4、50元，最近稍有回跌，但每公斤仍30多元。這批外銷韓國的「烏龍蕉」都是蕉農細心保護才挺過風災，經採收分級嚴選，每串香蕉都飽滿漂亮，均是首選的一級貨，預定本月底在韓國各大超市上架，讓韓國人有機會品嘗特優的台灣香焦，這是雲林農友的堅持，更是用心栽種的「蕉」傲，期待未來海外訂單不斷，打響雲林「烏龍焦」品牌與名號。