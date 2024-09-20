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台南400大戲「風調雨順」10月登場 共感風華璀璨

中央社／ 台南20日電

2024台南建城400年，台南市政府文化局自製大戲「風調雨順」預定10月登場，製作團隊昨、今2天進入校園推廣，讓人共感台南時光流轉及風華璀璨。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南400大戲「風調雨順」，號召藝術領域優秀的台南創作者，涵蓋編創導演、音樂、視覺、編舞製作、民俗專家、部落長老等，回鄉共同製作精彩好戲。

文化局表示，「風調雨順」透過傳統道長做醮科儀形式，包括豎燈篙、灑淨、斬命魔等，轉化為舞台劇場，搭配音樂、影像、舞蹈、陣頭等表演藝術，重新轉譯傳統和創新的演出。

製作團隊昨、今2天進入校園推廣「風調雨順」，表演團隊和創作群說明製作過程，不僅是重量級演出的自製大戲，更是今年恢復辦理的南瀛國際民俗藝術節開幕特別製作，讓台南無形文化資產和世界交陪。

台南 團隊 文化局

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