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嘉市首次大規模7級強震救災演練 黃敏惠述說童年白河強震示警

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影

今年921震災25周年，為提升大規模地震災害應變能力，嘉市府舉辦2天演練上午圓滿結束，模擬嘉義前緣構造及梅山斷層規模7.3大規模地震情境，以「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」方式，採貼近真實災害情境沉浸式演練，市長黃敏惠與內政部次長吳堂安等視導演練，黃敏惠回億5歲童年發生白河大地震，示警提醒有備無患，打造具防災韌性城市。

演練地點港坪運動公園，以實地實景辦理救災支援集結據點，開設大規模收容實作演練，波蘭、日本、德國、韓國等多國救災團隊前來觀摩、交流災防經驗。黃敏惠與內政部次長吳堂安、消防署副署長簡萬瑤、災害防救辦公室參議馮德榮，以及市議長陳姿妏視導救災演練情形。

演習有別於往年，以「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」方式執行，中央指派控制人員隨時下達災情狀況，隨即應變處置作為，貼近真實災害應變情形，每階段演練結束立即討論演練情形給予回饋意見及改善情形，提升面對突發狀況的應變能力。慈濟安置災民組合屋、陸軍野戰沐浴機都加入演練。

黃敏惠說，參與演練救災除市府相關局處、區公所，包括水公司、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大等，以及慈善團體、非營利事業機構、社區志願組織與台北市、宜蘭縣、新竹市、台中市、台中港、南投縣消防人員，共45個單位、各式救災車輛65車410人參與。演習逼真，突顯台灣人團結合作力量。

嘉市歷經1999年1022地震與莫拉克颱風，鄰近斷層，深知有備無患，透過演練累積經驗，整合救災量能。嘉市為八掌溪、牛稠溪、朴子溪流域，人口稠密，市府修築改善聯外橋梁、興建分流排洪系統，建構雨、汙水下水道並定期清淤，打造防災韌性城市。呼籲大家要有居安思危防災意識及具體行動。

吳堂安感謝市府以「同島一命」精神，馳援0403地震花蓮地震，令人感動，稱讚市府收容演練操作，確實細緻，詳細規畫收容時依性別、家庭等分流民眾的流程，設盥洗的設施，演練有秩序，期待實地演練讓防災經驗再提升，達成防災、減災的目的。

嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真， 市長黃敏惠述說童年白河強震示警。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真， 市長黃敏惠述說童年白河強震示警。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真，陸軍野戰沐浴機進駐。記者魯永明／攝影
嘉市首次大規模7級強震救災演練逼真，陸軍野戰沐浴機進駐。記者魯永明／攝影

地震 演習 黃敏惠

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