嘉縣培桂堂夜賞王心心南管演出 300張票索光
嘉義縣定古蹟培桂堂將夜間開園，安排南管演奏家王心心於10月17、18、19日在此彈唱詩人李白「靜夜思」以及柳永、晏殊、辛棄疾等名家詩詞，日前開放免費索票，300張票僅2天就被索完。
位於新港奉天宮後方的培桂堂是雲門舞集創辦人林懷民祖厝，去年開幕以來已接待過10多萬名訪客，10月首度夜間開放，舉辦王心心南管演唱會，嘉義縣文化觀光局與新港文教基金會今天邀王心心至培桂堂召開演出前記者會。
王心心接受媒體聯訪說，她小時候在四合院長大，常在屋簷下、大樹下乘著月光唱南管，來到培桂堂感覺回到從前、相當親切。希望透過她的彈唱，讓在地人回想起舊時的悠揚旋律。
王心心說，今天下午也安排到新港藝術高中舉辦校園示範講座，現場教全校師生彈唱「靜夜思」，希望新港在地學子對傳統南管音樂有更進一步認識。
新港文教基金會說，這場難得的演出9月4日開放免費索票，2天內300張票已全數索完，向隅的朋友不必扼腕，在趨勢教育基金會的專業協助，10月18日將在YouTube全程網路直播，讓無法親臨現場的民眾，也能一同感受南音的細膩之美。
王心心自幼在南管原鄉福建泉州習藝，獲獎無數，90年代移居台灣，創辦「心心南管樂坊」，長年累積的藝術素養，優雅的台風，勇於創新的性格，使她成為當代南管的指標性藝術家，多次受邀在國內外重要藝術節演出。
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