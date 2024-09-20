台南新冠肺炎死亡率六都第一 衛生局曝原因鼓勵打新疫苗

台南市議會衛生局業務報告，針對近期Covid-19疫情的病發重症發生率以及死亡率統計數字，台南市高居六都第一，市議員黄肇輝與多位議員提出關切，衛生局長李翠鳳表示，最近再度出現變異珠，5月份口罩禁令完全鬆綁後，全國都有確診數上升的情況，會加強宣導10月份開始的新疫苗施打宣導。

黄肇輝指出，衛生局業務報告中顯示關於新冠肺炎Covid-19的統計數字中，發現台南市與六都的比較下，病發重症之六都確診數及發生率以及死亡率都是六都第一，憂心是否台南市的防疫措施不力，導致如此的數字，並要求衛生局長能說明。

李翠鳳表示，因為最近再度有變異珠出現，而且5月份的口罩禁令完全鬆綁後，確實全國都有確診數上升的情況，數字是要提醒民眾，為什麼今年10月1日全國已改用新疫苗，是因為之前疫苗保護效果下降，病毒有突變，鼓勵大家施打新疫苗，也呼籲民眾在公共場所仍要戴上口罩較安心。

黄肇輝說，即便是全國都有確診數增加，但統計上仍舊都是六都最高，所以預防以及治療上，仍必須要加強，之前認為會流感化但死亡率高，民眾還是會擔心，也以免民眾覺得住在台南特別危險也未受到市府相關政策的保護。

衛生局表示，今年公費流感及新冠疫苗將於10月1日同步開打，為防範疾病與重症威脅，預防流感與新冠最好方式為接種疫苗，流感與新冠病毒株不斷演變，過去曾接種疫苗保護力也逐漸衰退，建議須接種今年最新的新型疫苗才可獲得最佳免疫保護效果。