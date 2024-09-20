交通安全意識向下紮根 台南小小警察交安體驗營登場
台南市府警察局首度結合交通局、台南監理站在大台南智慧交通中心舉辦「小小警察交安體驗營」，藉由沉浸式關卡角色扮演體驗，將「車輛慢看停、行人安全行」的觀念深植在孩童心中，提升自身交通安全意識。
台南市長黃偉哲今主持結訓典禮時肯定道安團隊的用心規畫，以創新活潑親民的形象辦理今天的交通安全月宣導活動，同時，他在活動現場逐一校閱參與小小警察且頒發結訓徽章象徵通過「警車體驗」、「酒醉眼鏡感知」、「大型車交通安全體驗」及「人身安全學堂」等四大交通安全關卡考驗。
黃偉哲也交付現場小小警察任務，他說，不只有今天體驗交通警察的工作，回家之後也要把今天所學傳達給家中大人，協助來做宣導，日後一起出門時，也要提醒大人要遵守交通規則，記得戴好安全帽及繫好安全帶，務必遠離大型車、千萬不能僥倖酒後駕車。
因此，黃偉哲期許小小警察能成為家戶的交通安全小老師，向上輸出並向外擴散，增加交安宣導量能。
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