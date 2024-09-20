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中港風情彩繪寫真兒童寫生比賽 明天現場也可報名參加
台灣港務股份有限公司台中港務分公司為慶祝台中港建港48周年行銷優質港口形象，並結合海洋教育，啟發兒童對於海洋、港口、船、貨物、旅客想像空間，明天舉辦「中港風情‧彩繪寫真」兒童寫生比賽，已有200多人報名，明天也可現場報名參加。
台中港務分公司總經理陳榮聰表示，兒童繪畫是一種想像力的展現，是心理狀態的出口，運用豐富的色彩天馬行空的描繪他們內心的世界，愛畫畫的孩子更具有觀察力、創造力及想像力。
陳榮聰表示，「中港風情‧彩繪寫真」兒童繪畫活動每年都會辦理，獲得廣大迴響，今年到目前為止已吸引200多名孩童報名參加；還沒報名的小朋友們，明天活動當天至「台中港旅客服務中心」活動報到處，可直接領取畫紙參加。
兒童寫生比賽分為「幼兒園組、國小低年級、中年級及高年級」共4組，評選方式由台中港務分公司聘請美術專業人員擔任評審，分組評定名次，得獎者將獲得台中港務分公司準備精美禮物及獎狀，得獎名單預計10月18日公布於「台中港」的粉絲專頁。
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