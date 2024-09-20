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永續旅行「嘉」綠色旅遊活動大受歡迎 5條路線200名額秒殺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供

嘉義市長黃敏惠連任提出「新永續‧ 出發」施政目標，環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝，將持續規畫提供更多豐富旅遊、名額，讓市民「玩」、「轉」新永續淨零

環保局說，面對極端氣候影響，全球淨零轉型行動勢在必行，旅遊也相應而生發展出「綠色旅遊」，旅行過程對當地環境、社區及生態等，以最少負面影響，支持在地產業活動，實現新永續淨零價值。

透過綠色旅遊系列活動，將綠色交通、綠色景點、環保餐廳及支持地方產業等因素涵蓋其中，規畫5條「永續旅行嘉」旅遊路線，每條特色不一，涵蓋「木都歷史」、「城市美學」、「動植物生態」、「城市走讀」等豐富行程。

由市走讀故事專家陳青秀老師，沿著路線從早期歷史故事、建築文化、生活文化、在地產業及社會特色等，豐富走讀路線故事，參與全程都不提供一次性用具，由參與人員自備環保杯及環保餐具，工作人員貼心準備茶水、特色冰品供取用，市民反饋感受到綠生活實踐行動，為淨零付出心力，深獲參與人員好評。

嘉市近年透過各項計畫推動老屋再生、地方產業創生、業者響應淨零行動等多項作為，環保局利用「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動將各元素囊括在內，邀請市民落實淨零綠生活，從新永續淨零支持在地文化活動、友善環境小旅行等，支持地方創生與發展，帶動環保意識提升、城市永續發展，邁向新永續淨零。

嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供
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嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局規畫「永續旅行嘉」綠色旅遊系列活動，5條旅遊路線共提供200個名額，場場爆滿，受歡迎熱度，讓環保局相當驚訝。圖／嘉市環保局提供

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