鐵路高架嘉義大車站計畫 將拆造價逾2億後站先期轉運中心

嘉義市政府為改善火車站周邊客運載客交通混亂，花2年興建後火車站先期交通轉運中心，是全國首座無接縫複合式交通轉運站，啟用13年，因鐵路高架施工，市府最近公布嘉義大車站計畫，將拆除逾2億先期轉運中心，引人關切；經營轉運中心的國光客運說，鐵高完工期限延後到2028年，不影響營運；市府都發處表示，拆除須等鐵高完工通車，還無規畫圖及拆除期程。

鐵路高架縫合都市空間，促進經濟發展，嘉義大車站計畫透過都更手段，加速推動後火車站老舊社區「小小北」（小澎湖、小副瀨、北港車頭），活化新生，都發處辦座談會曝光大車站計畫，其中新車站設計將與古蹟車站融為一體，未來先期轉運中心拆除後，取而代之的是串連新舊車站大廣場，創造通透視野及優美的天際線，以嶄新門戶迎接旅客。

交通轉運中心總工程費2億6000萬元，面積1.2公頃，2015年國光客運轉投資國光商行取得7年營運權，每年付租金經營費逾500萬元，屆滿營運權歸還市府，國光續約，近年因高鐵、台鐵搶走許多公路客源，客運量下滑，進駐客運減少。

轉運中心有前後兩棟大樓，國光客運經營逾10年，前棟公路客運有嘉義客運、ＢＲＴ、市區公車及幸福巴士進駐，後棟原有國光、統聯、阿羅哈、和欣、日統、台中、員林7家往返台北、台中的中長途客運進駐，現在只剩國光、統聯、和欣國道客運，以及省道員工客運。