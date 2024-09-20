台南紅綠燈號誌現蜂群 初判分巢、捕獲逾2000隻

中央社／ 台南20日電

台南市安南區同安路某紅綠燈號誌昨天中午發現蜂群，嚇壞路人，市府立刻通報外包廠商處理，捕獲逾2000隻；捕蜂人員初判是義大利蜂，引進台灣飼養產蜜，蜂兒群聚是分巢行為。

台南市安南區同安路某紅綠燈號誌昨天中午發現蜂群，蜂兒甚至群聚在號誌桿上，豔陽下黑壓壓一片，從下往上看，若非特意凝視，可能看不出是蜂群。

這群蜂兒不只盤旋在紅綠燈號誌上方，有時低飛駐足在停等紅燈民眾身上，嚇壞路人，還有人認為是虎頭蜂，趕緊電洽相關單位。

南市府農業局獲報後，立刻通知外包廠商處理，警方也到場協助封路及指揮交通，由捕蜂人員利用斗笠及網子捕捉，初估捕獲2000多隻蜂兒，重約3台斤。

捕蜂人員說，捕獲蜂兒應是義大利蜂，引進台灣飼養產蜜，這是分巢行為，可能是附近蜂箱跑出來的，但也會叮人。

農業局呼籲，民眾若發現蜂巢或蜂群，應以捕蜂專線通報，農業局獲報後將派人處理，勿自行移除，以免發生危險。

台南 紅綠燈 義大利

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