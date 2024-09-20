聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市綠豆仁遊戲場 網繩、滑梯受歡迎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市北香湖北側綠色大草坡上新啟用「綠豆仁主題遊戲場」，透過地景式結構打造複層空間，提供涼爽多元遊戲環境，追求多元共融，設置無障礙鞦韆等遊戲。記者魯永明／攝影
嘉義市北香湖北側綠色大草坡上新啟用「綠豆仁主題遊戲場」，透過地景式結構打造複層空間，提供涼爽多元遊戲環境，追求多元共融，設置無障礙鞦韆等遊戲。記者魯永明／攝影

嘉義市北香湖北側綠色大草坡上新啟用「綠豆仁主題遊戲場」，呼應在地人詼諧自稱「綠豆嘉義人（綠豆加薏仁）」，透過地景式結構打造複層空間，提供涼爽遊戲環境，多數空間都是無障礙可及，並設置無障礙鞦韆等共融設施，就算最刺激的3公尺滑梯，身障小朋友也能一齊同樂。

市府建設處表示，北香湖公園25公頃，僅次於嘉義公園，是嘉市第2大公園，定位為林業文化主題公園，「綠豆仁」遊戲場經費1337萬餘元，施工到啟用費時1年。綠豆仁遊戲場平台中間以綠豆仁打開的意象，結合大面積的網繩設計，提供孩子們發揮想像力盡情揮灑屬自己的玩法，利用複層結構特點，解決南台灣夏日炎炎夏日的遮蔭問題，創造陰涼沙坑空間。

同時結合平台地形變化，規畫不同高度的攀爬木塊、攀爬網及繩網等多元的攀爬設施，讓孩子遊玩同時刺激手眼協調發展，3公尺高的滑梯滿足喜愛刺激孩子們挑戰的心。

建設處表示，北香湖公園兒童遊戲空間藉各種自然豐富的材質，配合刺激感官，提供可以放鬆、擺脫制式學習壓力，透過自然環境遊戲體驗，支持孩子們基礎社交、體能及認知需求，讓遊戲場變得舒服，讓身體在自然的狀態中提升體能與感官的進化。

嘉義 朋友

延伸閱讀

嘉市北香湖公園綠豆仁遊戲場新啟用 親子同樂受歡迎

房市熱違規小廣告充斥 嘉市停話開罰雙管齊下強力取締

中秋節路邊停車格免收費 紓解需求嘉市再設55停車格

影／火光編織點亮北香湖火舞撼動人心 嘉市光織影舞開幕數萬人陶醉

相關新聞

嘉市綠豆仁遊戲場 網繩、滑梯受歡迎

嘉義市北香湖北側綠色大草坡上新啟用「綠豆仁主題遊戲場」，呼應在地人詼諧自稱「綠豆嘉義人（綠豆加薏仁）」，透過地景式結構打...

台南垃圾車將加速汰舊

台南市垃圾車、資源回收車平均車齡逾10年以上，老舊易故障，每年維修費近千萬元，有時還沒修好就要上路，一再進場無法解決缺車...

能源署對地方綠能建議從善如流 雲林縣府回應樂見調整

針對雲林縣政府發函能源署要求中央制定光電籌設審查標準，獲能源署正面回應，預定今天將現行光電業申請籌設流程和指引彙整上網，...

台南仁德市場補強工程引攤商抗議 市場處：建築不符921後耐震新標準

台南市仁德公有零售市場原本將在9月20日啟動耐震補強工程，工期至少4個月，引發攤商們群起抗議，目前暫緩施工，台南市場處說...

921國家防災日震災演練移師嘉義 賴總統將現場視導

921國家防災日大規模震災救災動員演練今年移師嘉義縣舉辦，賴清德總統明天將到太保市祥和國小、故宮南院參加演練，內政部長劉...

北港朝天宮首訪梵蒂岡教宗方濟各 展開跨宗教世紀對話

雲林縣北港朝天宮今年逢建廟330週年，為宏揚媽祖救世仁濟精神，繼率團赴日本、美國遶境後，今晚董事長蔡咏鍀將搭機出訪歐洲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。