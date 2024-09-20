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台南垃圾車將加速汰舊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市垃圾車與資收車車齡多數逾10年，老舊易故障，市府允諾加速汰換。圖／台南市政府提供
台南市垃圾車與資收車車齡多數逾10年，老舊易故障，市府允諾加速汰換。圖／台南市政府提供

台南市垃圾車資源回收車平均車齡逾10年以上，老舊易故障，每年維修費近千萬元，有時還沒修好就要上路，一再進場無法解決缺車問題，多名議員指有民眾為了倒垃圾要等半小時，引起民怨，要求盡速編列預算全面解決，環保局表示明年將新購21輛垃圾車、16輛資源回收車，市長黃偉哲也允諾會動用二備金及在明年總預算增加汰換速度。

台南目前垃圾車430輛、資源回收車366輛，環保局表示，垃圾車與資收車的車齡多逾10年，環境部車輛汰換標準為垃圾車車齡15年以上或行駛里程數達25萬公里；資源回收車車齡逾15年且里程數達12萬公里，台南今年需汰換的垃圾車就有48輛、資源回收車50輛，但僅能逐步汰換，無法一次到位。

環保局說，往年維修採價格標，導致車子受限維修金額，沒全面修好就出廠，往往修好2、3周又故障，今年改變招標方式，維修廠商須徹底檢查完車況才能讓車出廠，但相對維修費也提高，今年缺口達700萬，明年將增編400萬。

議員蔡蘇秋金、沈家鳳等都關切垃圾車汰舊換新進度，林燕祝也說，永康今年要汰換2輛垃圾車，還要補4輛資源回收車，大樓越蓋越多也需要更多子母車，環保局該改變作法不是一再編列維修經費，而是要設法補足車輛。

黃偉哲表示，市府會針對已毀壞、不堪使用及常需修理的垃圾車進行盤點檢視，後續將不分區域，編列經費盡速進行汰換。

環保局長許仁澤表示，目前在中央補助下，平均每年汰換20輛垃圾車、18輛回收車，近5年已汰換100輛垃圾車、62輛資源回收車，但汰換速度不及車子老舊速度，今年獲環境部補助，明年將新購21輛垃圾車、16輛資源回收車，市府也會同步規畫，自行編列預算購置新車。

垃圾車 環保局長 資源回收

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