能源署對地方綠能建議從善如流 雲林縣府回應樂見調整

針對雲林縣政府發函能源署要求中央制定光電籌設審查標準，獲能源署正面回應，預定今天將現行光電業申請籌設流程和指引彙整上網，並將成立縣市溝通平台，確保光電申請開發制度化。對此，雲林縣政府今天樂見能源署調整作法，但目前尚未看到公告相關指引，也不清楚綠能溝通平台運作方式，縣府期盼此平台能避免流於形式，真正面對問題、處理並解決問題。

再生能源為國家重大能源轉型政策，須仰賴中央及地方共同合作，雲林縣政府推動再生能源，為全台太陽光電發電量前3名的縣市，但地面型太陽能發電廠大量設置，對在地居民、環境生態及農業發展常有影響，導致陳抗屢見不鮮。

雲林縣府表示，縣府日前廣邀檢調單位辦理再生能源推動及打擊綠能犯罪座談會，並達成3共識，再生能源發電設施建置前，應辦理在地溝通的地方說明會；敦親睦鄰機制法制化；並擬訂具有法律位階效力之標準審查流程相關規定。

此外，縣府也建議詳訂縣市政府審查項目及作業原則；重新考量及評估再生能源設施距離，並期待發展再生能源也要同時維護農漁發展、權益及尊重在地生態環境條件，相信只要獲民眾支持，再生能源方可共榮共存，帶動產業並創造地方繁榮。