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台南仁德市場補強工程引攤商抗議 市場處：建築不符921後耐震新標準

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市仁德公有零售市場已有30多年歷史，市場處表示，經台灣省土木技師公會的耐震能力評估，建築物已不符現行耐震能力。圖／市議員陳皇宇提供
台南市仁德公有零售市場已有30多年歷史，市場處表示，經台灣省土木技師公會的耐震能力評估，建築物已不符現行耐震能力。圖／市議員陳皇宇提供

台南市仁德公有零售市場原本將在9月20日啟動耐震補強工程，工期至少4個月，引發攤商們群起抗議，目前暫緩施工，台南市場處說，仁德公有零售市場興建於民國85年，距今已近30年時間，建築為地下1層地上4層之結構物，經台灣省土木技師公會的耐震能力評估，建築物已不符現行耐震能力，將影響後續使用安全，故需做結構耐震補強；此外，現況裂縫部分也應予以修復，才能維持建築物之耐久性及使用性。

市場處說明，921大地震過後，耐震相關法規進行修正及檢討，凡於921地震前興建且有安全性疑慮的房屋，經專業技師詳細耐震評估須進行補強工程者，即應進行結構體的補強作業，以符合最新建築物耐震設計規範。

台南市場處處長王俊博表示，為辦理仁德耐震補強工程，積極向中央爭取補助經費核定新台幣1700萬餘元，除了耐震主體工程，也考量周邊環境修繕，包括鋼結構制震壁、壁體增厚、裂縫修補、採光罩更新等整修補強作業。

施工期間若有打除的工項，將會請施工廠商避開攤商營業時間進行打除作業，以降低粉塵及噪音對攤商的影響。此外，針對施工工期過長影響到過年熱潮，將會與施工廠商協調，針對受影響較嚴重的區域先進行施作，以求於過年前完成此區域的作業，讓攤商可以盡早於過年期間繼續營業。

另外，針對施工期間受影響的攤商，會採取租金減免補償，減緩在施工期間對攤商生計的衝擊，並協助攤商暫時遷移至市場內空攤舖位，讓攤商在施工期間仍可以繼續營業。

台南市市場處已分別於8月28日及9月18日召開施工前協調會，未來會擇期再召開第三次協調會，並在工程施工前將積極與攤商溝通協調，兼顧攤商營生，以影響最小的時間、工法守護傳統市場攤商及照顧採購民眾的安全，提供市民更優質的購物環境。

台南市仁德公有零售市場原訂在9月20日啟動耐震補強工程，因工期長達4個月，攤商們抗議，指可能延至過年前買賣熱潮，未來4個月收入可能直接腰斬，不是市場處說減少租金就能解決問題，「顧不到肚子，如何生存下去？」

921大地震 台南 建築 攤商

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