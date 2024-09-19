921國家防災日震災演練移師嘉義 賴總統將現場視導

921國家防災日大規模震災救災動員演練今年移師嘉義縣舉辦，賴清德總統明天將到太保市祥和國小、故宮南院參加演練，內政部長劉世芳今天先到場視導演練內容，也至消防局雙福分隊、台塑新港廠區慰勉演練隊伍，深入了解救災裝備及能量。

數位發展部今年展示應變網路行動指揮車，不需連接中華電信網路就可發送訊號，在斷訊時依舊能夠即時傳遞訊息。內政部消防署也展示研發機動自組網串聯寬頻微波、跨機關無線電整合系統、多元衛星與訊號中繼、多路衛星影像品質提升等技術。

數位發展部指出，應變網路行動指揮車具高機動性，搭載中軌衛星、低軌衛星終端設備，可在災區快速建立緊急網路，提供救災人員及周遭災民緊急聯繫使用，今年0403花蓮地震還曾挺進山區，將衛星透過戰車接駁送進災區，但目前車身體積仍難克服艱難狹窄道路。

嘉義縣政府今年與台塑新港廠區合作模擬震後工廠火災及爆炸的救援演練，劉世芳也到廠區觀摩救災演練，結合廠區內自衛消防編組、民防團隊的協同作業，並動用無人機與高效能化學消防車跨域救援，模擬園區震後聯繫與協調，確保關鍵基礎設施正常運作。